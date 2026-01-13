EU želi besplatnu prtljagu, avioprijevoznici najavljuju skuplje letove

Zastupnici traže standardiziranu besplatnu ručnu prtljagu do 7 kg, no zrakoplovni prijevoznici tvrde da će ceh na kraju platiti sami putnici

Odbor za promet i turizam Europskog parlamenta (TRAN) usvojio je jučer nacrt novih pravila o pravima putnika u zračnom prometu (EU261), kojima se želi stati na kraj dodatnim naknadama za prtljagu niskobudžetnih prijevoznika.

Nastavak je to regulatornih promjena započetih još prošle godine. Podsjetimo, od 1. rujna 2024. godine uvedena su stroža pravila koja su vratila ograničenje tekućina na 100 ml i odredila dimenzije ručne prtljage za sve avioprijevoznike na 55 x 40x 20 centimetara, do 10 kilograma.

Sada Parlamet želi bolje osigurati putnike prilikom odgođenih ili otkazanih letova, a novi je nacrt reakcija na stajalište Vijeća EU-a, odnosno ministara iz svih 27 država članica, iz lipnja 2025.

Jasnija pravila

Naime, zastupnici sada žele da svaki putnik ima pravo na jedan komad ručne prtljage (torbicu, ruksak ili laptop) i jedan komad prtljage do 100 cm kombinirane duljine, širine i visine te 7 kg težine, bez ikakve nadoplate. Osim toga, djeca mlađa od 12 godina morala bi sjediti uz roditelje bez dodatnih troškova za rezervaciju sjedala.

Žele ukinuti i dodatne naknade koje neki putnici moraju plaćati, primjerice, za ispravljanje pravopisnih pogrešaka u imenima, a putnici bi trebali zadržati i pravo izbora između digitalnih i papirnatih ukrcajnih propusnica.

Također, iako su države članice predlagale da se prag za novčanu odštetu zbog kašnjenja letova povisi na pet ili više sati, Parlament inzistira na sadašnja tri sata, uz obvezu prijevoznika da u roku od 48 sati od otkazivanja leta pošalju obrazac za povrat novca. Zastupnici žele i da iznosi tih odšteta idu od 300 do 600 eura, ovisno o udaljenosti leta, dok Vijeće EU-a želi da odšteta ide maksimalno do 500 eura.

– Spremni smo nastaviti borbu za jasnija, predvidljivija pravila za zrakoplovne tvrtke i jači zrakoplovni sektor, ali nikada na štetu putnika – poručio je izvjestitelj Odbora, bugarski eurozastupnik Andrey Novakov iz redova europskih pučana.

Oštra kritika avioprijevoznika

Samo nekoliko sati nakon objave iz Bruxellesa, oglasili su se Airlines for Europe (A4E), Europsko udruženje regionalnih zrakoplovnih prijevoznika (ERA) i Međunarodno udruženje zračnog prijevoznika (IATA), kritizirajući prijedloge Parlamenta.

Upozoravaju da će prisilna besplatna prtljaga oslabiti izbor potrošača, naštetiti konkurentnosti europske zrakoplovne industrije te neizbježno dovesti do rasta osnovnih cijena karata za sve putnike, pa i za one koji putuju bez prtljage.

– Zrakoplovne tvrtke i njihovi putnici žele snažnu zrakoplovnu mrežu koja nudi povezanost, vrijednost za novac i funkcionira kako je obećano. Dodavanje daljnjih financijskih i operativnih opterećenja ne rješava temeljne uzroke poremećaja u putovanjima, poput ograničenja infrastrukture i upravljanja zračnim prometom (ATM), ali ugrožava pristupačnost zračnog putovanja te izbor i konkurentnost prijevoza do, iz i unutar EU – poručili su.

Ističu da je predlaganje dodatnih troškova zrakoplovnim prijevoznicima i putnicima, bez razumijevanja njihovog utjecaja na cijene karata i održivost ruta, 'nepromišljeno'. Također, kažu da trenutni prag od tri sata nije dovoljan za osiguranje zamjenskog leta i posade, a više vremena bi prijevoznicima omogućilo da brže polete sa zakašnjelim avionom.

Naposljetku, smatraju da su prijedlozi za ručnu prtljagu razvijeni 'bez ikakve analize utjecaja zrakoplovnih operacija, kao što su ograničeni kapacitet u avionu, potencijal za stvaranje dodatnih kašnjenja i teži letovi s većim emisijama'.

Odluka tek kasnije u 2026.

Udruženja stoga pozivaju EU da zadrži realističniji stav, navodeći da set zakona zvan EU261 već košta zrakoplovne tvrtke i putnike 8,1 milijardu eura godišnje. Prioritet bi trebao biti razjašnjenje pravila, održavanje dostupnosti letenja svima i održavanje povezanosti Europe.

Europarlamentarci, pak, poručuju da 'prava putnika nisu luksuz', no odluka i implementacija novih pravila očekuje se tek nakon završnih pregovora s Vijećem EU, kasnije ove godine.

Upravo je u Vijeću najjači otpor, jer su pojedine države pod snažnim lobističkim pritiskom nacionalnih i niskobudžetnih zrakoplovnih prijevoznika koji tvrde da će im ovi propisi ugroziti profitabilnost. Rezultat tih pregovora, poznatih kao 'trijalog', odredit će hoće li prijedlog Parlamenta proći u svom izvornom, strožem obliku ili će biti ublažen određenim izuzecima za industriju.