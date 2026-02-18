Europska sigurnost više nije američka obveza

SAD ne može biti zainteresiran za europsku sigurnost više od europskih država, poručio je američki ministar vanjskih poslova Marco Rubio

Premda američki predsjednik Donald Trump nije sudjelovao na 62. Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji (Munich Security Conference, MSC), bio je njezina središnja figura. Njegova politička doktrina, koju su MSC-ovi analitičari nazvali 'politikom razbijačke kugle' (engl. wrecking-ball politics), dominirala je svakim okruglim stolom i oblikovala je ton rasprava više i od jednoga govora održanoga u dvoranama hotela Bayerischer Hof. U glavnome gradu Bavarske tako se više govorilo o Trumpu nego o svim ostalim globalnim prijetnjama zajedno, što dovoljno govori.

Američku delegaciju ove je godine predvodio ministar vanjskih poslova Marco Rubio. Za razliku od prošlogodišnjeg nastupa potpredsjednika J. D.-ja Vancea, koji je otvorio frontalnu raspravu o europskoj obrambenoj ovisnosti i izazvao duboke prijepore među saveznicima, Rubijev ton bio je diplomatski odmjereniji. No sadržaj poruke ostao je zapravo nepromijenjen. Transatlantski odnos više se ne promatra kao vrijednosno zadani okvir, nego kao odnos koji mora biti potvrđen konkretnim doprinosima i jasnim interesom.