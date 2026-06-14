Biznis i politika

ESB bi do kraja godine mogla još dva puta povećati kamatne stope

14. lipnja 2026.
Europska središnja banka

Europska središnja banka

foto Shutterstock
Lider
Lider

Aktualne projekcije već uključuju dva moguća povećanja stopa, potvrđujući da inflacijski rizici i dalje prevladavaju

Europska središnja banka povećala je referentnu depozitnu kamatnu stopu za 25 baznih bodova na 2,25 posto u skladu s povećanom procjenom prosječne stope inflacije u 2026. na tri posto (sa 2,6 posto u ožujku ove godine) te nešto višom procjenom temeljne inflacije u 2027.

Procjena rasta BDP-a malo je smanjena na 0,8 posto s 0,9 posto u ožujku, bez presudnog utjecaja na monetarnu politiku. Prognoze cijena ključnih energenata, odnosno nafte i električne energije, povišene su na 96,9 dolara za barel, odnosno 89,3 eura po megavat satu, dok je cijena prirodnog plina blago snižena na 45,6 eura po megavat satu, piše HUP u novom Fokusu tjedna. 

Kratkoročni izgledi za kretanje kamata ovisit će ponajprije o razvoju ratnih događanja u Perzijskom zaljevu te utjecaju na cijenu nafte. U osnovnom scenariju sporadičnih napetosti i kratkih američkih vojnih intervencija, cijena nafte mogla bi se zadržati oko sto dolara po barelu, povećavajući rizik inflacijskih pritisaka.

Takav razvoj događaja može potaknuti novo zaoštravanje monetarne politike i uvjeta kreditiranja pa pojedini članovi Upravnog vijeća ESB-a ne isključuju povećanje kamatnih stopa već u srpnju. Aktualne projekcije već uključuju još dva moguća povećanja stopa, potvrđujući da inflacijski rizici i dalje prevladavaju. Dodatni izazov su rastuća inflacijska očekivanja građana na horizontu od pet godina nadomak 2,5 posto te u porastu još od početka 2025., pojačavajući pritiske za fiskalnim intervencijama no još više fiskalne rizike u velikim članicama euro područja.

– U osnovnom scenariju očekujemo još jedno ili dva povećanja referentne kamate ESB-a do kraja godine. No, daljnji potezi ovisit će o pristiglim podacima i razvoju fiskalnih i geopolitičkih rizika, uključujući trgovinske tenzije – zaključuju iz HUP-a.

#Europska Središnja Banka#Kamatne Stope#Inflacija#Monetarna Politika#Bdp#Fiskalni Rizici
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