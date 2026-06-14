ESB bi do kraja godine mogla još dva puta povećati kamatne stope

Aktualne projekcije već uključuju dva moguća povećanja stopa, potvrđujući da inflacijski rizici i dalje prevladavaju

Europska središnja banka povećala je referentnu depozitnu kamatnu stopu za 25 baznih bodova na 2,25 posto u skladu s povećanom procjenom prosječne stope inflacije u 2026. na tri posto (sa 2,6 posto u ožujku ove godine) te nešto višom procjenom temeljne inflacije u 2027.

Procjena rasta BDP-a malo je smanjena na 0,8 posto s 0,9 posto u ožujku, bez presudnog utjecaja na monetarnu politiku. Prognoze cijena ključnih energenata, odnosno nafte i električne energije, povišene su na 96,9 dolara za barel, odnosno 89,3 eura po megavat satu, dok je cijena prirodnog plina blago snižena na 45,6 eura po megavat satu, piše HUP u novom Fokusu tjedna.

Kratkoročni izgledi za kretanje kamata ovisit će ponajprije o razvoju ratnih događanja u Perzijskom zaljevu te utjecaju na cijenu nafte. U osnovnom scenariju sporadičnih napetosti i kratkih američkih vojnih intervencija, cijena nafte mogla bi se zadržati oko sto dolara po barelu, povećavajući rizik inflacijskih pritisaka.

Takav razvoj događaja može potaknuti novo zaoštravanje monetarne politike i uvjeta kreditiranja pa pojedini članovi Upravnog vijeća ESB-a ne isključuju povećanje kamatnih stopa već u srpnju. Aktualne projekcije već uključuju još dva moguća povećanja stopa, potvrđujući da inflacijski rizici i dalje prevladavaju. Dodatni izazov su rastuća inflacijska očekivanja građana na horizontu od pet godina nadomak 2,5 posto te u porastu još od početka 2025., pojačavajući pritiske za fiskalnim intervencijama no još više fiskalne rizike u velikim članicama euro područja.

– U osnovnom scenariju očekujemo još jedno ili dva povećanja referentne kamate ESB-a do kraja godine. No, daljnji potezi ovisit će o pristiglim podacima i razvoju fiskalnih i geopolitičkih rizika, uključujući trgovinske tenzije – zaključuju iz HUP-a.