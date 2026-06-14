Povijesno dobra Vujnovčeva odluka o tome komu treba prodati Jamnicu

Badel 1862 kompanija je s odličnim performansama koja se s nekoliko manjih akvizicija već dokazala kao konsolidator svog segmenta

Dijelom je iznenađenje što je nakon dubinskog snimanja Jamnice, u čemu su sudjelovale i najmanje dvije multinacionalne kompanije, Fortenova odlučila nastavak pregovora o prodaji svojih tvrtki iz Grupe pića ekskluzivno nastaviti samo s Badelom 1862. Iznenađenju ima mjesta samo ako potencijalno preuzimanje Jamnice (a uz nju u istom paketu i MG Mivele, Sarajevskoga kiseljaka i Jamnice Ljubljana) gledamo iz perspektive odnosa snaga, pri čemu je meta financijski četiri puta jača od preuzimatelja.

Iako je financijska perspektiva važna u tom procesu, većinskom vlasniku Fortenove Pavlu Vujnovcu, međutim, jednako je, ako ne i više, važna i perspektiva 'što će na to reći ljudi'.