Miš je glavni krivac za trnce i bol u prstima

Iako se pojavljuju i kao posljedica nekih drugih bolesti, pečenje u prstima ruke problem je za ljude koji sate provode za računalom

Piše: doc. dr. sc. Ivo Dumić-Čule, dr. med.

Mnogi ljudi barem su jednom osjetili trnce u prstima nakon dugog rada za računalom ili nakon neugodnog položaja tijekom spavanja. Međutim, kada se takvi simptomi počnu redovito javljati, osobito tijekom noći, te kada ih prati slabost šake ili ispadanje predmeta iz ruke, moguće je da je riječ o sindromu karpalnoga kanala. Riječ je o jednom od najčešćih sindroma uklještenja živca u ljudskom tijelu. Nastaje kada medijalni živac, koji prolazi kroz uski koštano-ligamentarni prostor u području ručnog zgloba poznat kao karpalni kanal, bude izložen povećanom pritisku. Posljedica su trnci, utrnulost, pečenje i bol u području palca, kažiprsta, srednjeg prsta te dijela prstenjaka. U početku su simptomi povremeni, no s vremenom mogu postati svakodnevni i znatno narušiti kvalitetu života.

Sindrom karpalnoga kanala posebno je čest kod osoba koje tijekom radnog dana provode mnogo vremena za računalom, upotrebljavaju tipkovnicu i miš, rade precizne ponavljajuće pokrete rukama ili dugo drže mobilne uređaje. Pojavljuje se i kod osoba sa šećernom bolešću, u poremećajima funkcije štitnjače, tijekom trudnoće te u sklopu različitih upalnih i degenerativnih stanja.