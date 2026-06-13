Ljubica Letinić i Lana Deban (book&zvook): Pričam ti priču. Doslovno

Nije uopće odjeknulo da u javnosti da je Hrvatska pri vrhu EU po kupovini elektroničkih i zvučnih knjiga, odmah nakon Irske i Danske

Za mnoge su vjerojatno iznenađujući Eurostatovi podaci objavljeni potkraj travnja koji pokazuju da je Hrvatska u vrhu po potražnji za elektroničkim i zvučnim knjigama u Europskoj uniji. Nažalost, nije uopće odjeknulo da se Hrvatska u 2025. godini s čak 21 posto stanovništva koje kupuje elektroničke i zvučne knjige svrstala odmah iza Irske s najviših 24,5 posto i Danske s 22,5 posto. Nevjerojatan je hrvatski skok u 2025. od 16 postotnih bodova u odnosu na 2024., kada EU ujedno bilježi prosječan rast sa 7,3 posto na 9,5 posto. No za Ljubicu Letinić i Lanu Deban, vlasnice Audio Store Transonice, koja stoji iza platforme za zvučne knjige book&zvook, nije riječ o slučajnosti, već o napokon vidljivoj činjenici. Ta promjena nije spontani skok, istaknula je Letinić, već ishod ulaganja u infrastrukturu godinama prije nego što je tržište počelo prepoznavati posljedice.

– Audio više nije rubni medij, on postaje jedan od temeljnih načina prenošenja teksta. Iako je Hrvatska najbrže rastuća zemlja u EU-u po digitalnoj potrošnji knjiga, domaće mjerenje tržišta ispitanike uopće ne pita jesu li poslušali knjigu. Ta sljepoća nažalost nije slučajna i nije mala – primjećuje Letinić.

Razvoj ili teret

Letinić i Deban ocjenjuju da je izazov sporo institucionalno prepoznavanje audioizdavaštva kao samostalne grane, u pravnom okviru, fiskalnom tretmanu i natječajnoj logici. Međutim, najvećim problemom ne doživljavaju administraciju, već to što se kultura i danas tretira kao trošak koji treba opravdati, kažu, a ulaganje u industriju zove se razvojem.

– Riječ je o identičnoj logici. Razlika je samo u tome što je ulaganje u Matu Rimca strategija, a nerazmjerno manje ulaganje u digitalnu audioinfrastrukturu zovemo kulturnom subvencijom i tretiramo kao proračunski teret. Eurostatov podatak tu razliku više ne podržava – ocjenjuje Letinić.

Ipak, nastojanja Audio Store Transonice prepoznali su domaći i međunarodni stručnjaci. Ove godine bila je u završnici 'New York Festivals Radio Awardsa 2026' u dvije kategorije: Audio Book – Fiction i Audio Book – Technical Production Team s audioknjigom 'Slučaj vlastite pogibelji' Kristiana Novaka, koja je okupila 14 glumaca u režiji Darija Harjačeka. Projekt book&zvooka 'AudioLiber' kao prvi sajam zvučnih knjiga u Hrvatskoj i susjedstvu osvojio je 'MIXX Awards Croatia 2025 Best in Show' za najbolju digitalnu kampanju godine na 'Danima komunikacija', a ove godine 'MIXX Awards Croatia 2026' za najbolju kampanju u kategoriji Cross-Media Integration Campaign.