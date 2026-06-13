Roboti prijatelji osvajaju svijet: protiv usamljenosti i melankolije

Globalno tržište tzv. companion robota ili robotskih suputnika, pametnih uređaja osmišljenih za emocionalnu podršku, u 2026. premašuje, procjenjuje se, 1,7 milijardi dolara i raste po godišnjoj stopi od gotovo 18 posto

Paro, Lovot, Moflin, Qoobo, Buddy, Jibo, a uskoro će im se pridružiti i Familiar, nisu ljudi, ali govore, promatraju, reagiraju, izgledaju poput ljubimaca i usamljenost čine podnošljivijom. Oni su companion-roboti – roboti pratioci iliti roboti prijatelji, socijalni roboti koji sudjeluju u svakodnevnom životu ljudi. Dizajnirani su s pomoću umjetne inteligencije (engl. artificial intelligence, AI) da budu sugovornici, sustanari, stalno prisutni i dobro raspoloženi, a ne traže ništa zauzvrat. S njihovom pojavom robotika postaje i emocionalna.

Na globalnom tržištu robotike, koje je trenutačno, prema Barclaysu, procijenjeno na od 38 do 88 milijardi dolara, ovisno o obujmu praćenih tehnologija, od isključivo hardverskih do umjetne inteligencije, najbrže raste tržište robota pratilaca. Procijenjeno je na oko 6,24 milijarde dolara u 2026. i raste čak 50,6 posto na godišnjoj razni, tako da Barclaysovi analitičari predviđaju da će u idućem desetljeću vrijediti više od 200 milijardi dolara. Starenje stanovništva utječe na rast toga tržišta, a prijateljski roboti najčešći su u SAD-u – 35 posto, u Aziji ih je 30 posto, gdje prednjače Japan i Južna Koreja, te u 25 posto u Europi.

Za njegu, protiv melankolije

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), 40 posto novih robota za pratnju plasiranih na tržište 2024. dizajnirano je za pomoć korisnicima s invaliditetom ili kognitivnim oštećenjima. Podaci američkoga Nacionalnog instituta za starenje (NIA) pokazuju da oko 45 posto ustanova za njegu starijih osoba upotrebljava robote za pratnju kao emocionalnu podršku, kognitivnu stimulaciju i pomoć u svakodnevnim aktivnostima u brizi o starijima.

Prema Udruženju robotske industrije (APA) Association for Advancing Automation, više od 50 posto kućanstava sa starijim članovima razmišlja o nabavi robota pratioca kako bi im smanjili usamljenost i očuvali emocionalno zdravlje. Roboti pratioci vrsta su robota koji ljudima pružaju emocionalnu podršku i društvo. S pomoću umjetne inteligencije mogu razgovarati s ljudima, što može smanjiti osjećaj usamljenosti, mogu podsjećati i upozoravati te pratiti sigurnost i dobrobit onoga tko živi sam. Jedan od čimbenika rasta tržišta robota pratilaca sve je veće prepoznavanje važnosti mentalnog zdravlja te primjena robota pratilaca za emocionalno vodstvo i sprječavanje usamljenosti. Tim se robotima koriste u domovima, bolnicama i centrima za njegu kako bi ponudili interaktivno društvo, što može ublažiti znakove stresa, melankolije i izolacije.