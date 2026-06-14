Zaokret inkubatora: Od EU administracije do lova na investitore

Regionalne agencije napuštaju administraciju. Kroz napredno mentorstvo, gejming i tech akademije stvaraju otporniji poduzetnički ekosustav

U Javni registar poduzetničke infrastrukture Ministarstva gospodarstva upisano je 236 potpornih institucija koje upravljaju inkubatorima, koordiniraju strateške projekte i kreiraju financijske instrumente. Iako se često percipiraju kroz prizmu EU fondova, vodeće institucije u Hrvatskoj danas pivotiraju prema mentorstvu, akceleraciji i stvaranju investicijskog okružja.

Dok neke agencije zadržavaju fokus na administrativnoj podršci, suvremeni primjeri iz Krapine, Dubrovnika, Pule, Bjelovara i Novske pokazuju da se uloga regionalnih razvojnih institucija nepopravljivo mijenja.

Odmak od administracije

Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije primjer je strateškog odmaka od puke administracije. Tek 25 posto njezina poslovanja otpada na pripremu projekata, a ostatak se usmjerava na razvoj kompetencija i investicijsko okružje.

– Naš rad ne počinje kada netko otvori tvrtku; vještine razvijamo od dječje dobi – ističu u njemu navodeći programe poput 'GRIZ BIZ-a' za predškolce, 'Girls Code Campa' i programa 'Kreiraj svoju budućnost', u kojem srednjoškolci razvijaju vlastita rješenja za stvarne izazove iz gospodarstva i zdravstvene industrije.

Za postojeće poduzetnike provode programe razvoja poslovnih znanja poput 'Biznis BOOST-a' te specijaliziranu 'Health IT Akademiju', koja povezuje potrebe zdravstvenog sektora i IT industrije. Njihov START zajam, razvijen u suradnji sa Županijom i HBOR-om, postao je ključan alat jer se 70 posto novca može upotrijebiti za obrtna sredstva. Samo u razdoblju od 2023. do 2025. godine pripremili su 124 projektne prijave, pri čemu je vrijednost pripremljenih projekata premašila 97 milijuna eura. Njihova konferencija 'Invest in Zagorje' narasla je s početnih stotinjak sudionika na više od 300 predstavnika gospodarstva, investitora i startupova u 2026. godini. U anketi provedenoj početkom 2026. godine 94 posto stanara njihova Poslovno-tehnološkog inkubatora ocijenilo je podršku tima najvišom ocjenom.