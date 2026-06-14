Nakon oštrog pada svjetske burze porasle, u fokusu SpaceX

U fokusu ulagača bila je prošloga tjedna i inicijalna ponuda dionica SpaceX-a u kojoj je prikupljeno rekordnih 75 milijardi dolara

Na Wall Streetu je prošloga tjedna Dow Jones indeks ojačao 0,7 posto, na 51.202 boda, dok je S&P 500 porastao 0,65 posto, na 7.431 bod, a Nasdaq 0,7 posto, na 25.888 bodova. Nakon oštrog pada tjedan dana prije, na početku prošloga tjedna ulagači su pokušavali nadoknaditi gubitke, pa su kupovali dionice tehnoloških kompanija, koje su prethodnoga tjedna oštro pale.

No, ti pokušaji nisu uspjeli jer je polovicom tjedna ponovno porasla napetost na Bliskom istoku. U utorak je SAD započeo novi krug udara na više ciljeva, dok je predsjednik SAD-a Donald Trump najavio još više napada ako se ne postigne mirovni sporazum. Iran je odgovorio protunapadima na američke ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu.

Ulagače je pokolebao i podatak da su potrošačke cijene u SAD-u u svibnju porasle 0,5 posto na mjesečnoj razini, pa je inflacija na godišnjoj razini dosegnula 4,2 posto, najvišu razinu od travnja 2023. godine. Kako se inflacija kreće znatno iznad ciljanih razina američke središnje banke od dva posto, sve je jasnije da bi do kraja godine Fed mogao podići kamatne stope, što bi usporilo rast potrošnje i gospodarstva.

Ipak, nakon dva dana pada, tržište se krajem tjedna oporavilo, nakon Trumpove izjave da bi već ovoga vikenda mogao biti postignut dogovor o okončanju rata između SAD-a i Irana. Zahvaljujući tome, u posljednja dva dana prošloga tjedna znatno su porasle cijene dionica tehnoloških kompanija, posebice proizvođača poluvodiča, pa su burzovni indeksi tjedan završili s dobicima.

U fokusu ulagača bila je prošloga tjedna i inicijalna ponuda dionica SpaceX-a u kojoj je prikupljeno rekordnih 75 milijardi dolara. Tako je vrijednost tvrtke Elona Muska za raketne tehnologije i satelitske komunikacije procijenjena na otprilike 1.750 milijardi dolara.

U petak, prvog dana trgovanja na Nasdaqu, cijena dionice SpaceX-a skočila je 19 posto, na 160,95 dolara. Tako je tržišna vrijednost kompanije dosegnula 2.100 milijardi dolara.

I na većini europskih burzi cijene su dionica prošloga tjedna porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je jedan posto, na 10.471 bod, a pariški CAC 1,6 posto, na 8.350 bodova. Frankfurtski DAX oslabio je, pak, 0,5 posto, na 24.635 bodova.

Na europskim burzama trgovalo se oprezno kako zbog krize na Bliskom istoku, tako i zbog odluke Europske središnje banke o povećanju ključne kamatne stope za 0,25 postotnih bodova. To je prvo povećanje cijene novca u tri godine, a na tržištu se očekuje da će zbog povišene inflacije u eurozoni na sjednici u rujnu ECB dodatno povećati kamatne stope.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, oslabio je prošloga tjedna 0,3 posto, na 99,80 bodova. Pritom je tečaj eura porastao 0,4 posto, na 1,1570 dolara. Američka je valuta oslabila i prema japanskoj, za 0,05 posto, pa je cijena dolara skliznula na 160,20 jena.