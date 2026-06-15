Ustavni sud ukinuo diskriminaciju u upravnim postupcima

Ta diskriminacija uočena je još u starom zakonu iz 2010. pa ju je zakonodavac htio ispraviti, no nije to u potpunosti učinio

Ustavni sud donio je važnu odluku kojom je ukinut čl. 169. st. 2. Zakona o upravnim sporovima (ZUS) donesen 2024. Njome se ukida diskriminacija protivnih stranaka u postupcima u kojima sudjeluje Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH), a koje se ne mogu izravno obratiti Vrhovnom sudu (VS) radi preispitivanja presuda Visokoga upravnog suda (VUS).

Ta diskriminacija uočena je još u starom ZUS-u iz 2010. pa ju je zakonodavac htio ispraviti, no nije to u potpunosti učinio. Naime, prema odredbama ZUS-a/10 izvanredni pravni lijek VS-u mogao je podnijeti samo DORH, a protivna stranka mogla je samo predložiti Državnom odvjetništvu podnošenje tog zahtjeva, tj. dati mu neobvezujuću inicijativu. Sada, prema odredbama ZUS-a/24 to pravno sredstvo mogu upotrijebiti izravno i stranke upravnog spora ako je DORH bio stranka u tom sporu. Ipak ne sve.