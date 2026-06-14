Za turističkog diva prekretnica je bila uvođenje mirovinaca kao partnera

Vrijednost Valamarove dionice od ulaska fondova u vlasničku strukturu 2016. do ovog svibnja povećala se za 131 posto

Nedavnim otvorenjem Pical Resorta, novoga luksuznoga kompleksa u Poreču s pet zvjezdica, na hrvatskoj turističkoj mapi dobili smo još jedan izvanserijski turistički proizvod koji objedinjuje nekoliko segmenata: obiteljski i kongresni turizam i vrhunski gastroturizam. Ta investicija Valamara Riviere 'kuhala' se godinama, bila je primorana stati u vrijeme pandemije i sada kada je ugledala svjetlo dana, već je u svibnju popunjeno 70 posto planiranih kapaciteta za ovu godinu. To pokazuje da kada se pametno gradi i upravlja, ništa što vrijedi u našem turizmu ne ostaje prazno.

Stvari koje dobro teku najčešće nisu zanimljive. U prirodi nam je, često iz opravdanoga iskustvenog razloga, nečiji poslovni uspjeh pripisivati nekoj 'caki', ilegalnoj radnji ili neuobičajenim okolnostima. Stoga je analiza najveće turističke kompanije u Hrvatskoj, mjerilu čitave industrije već desetljećima, poprilično nezahvalna.

Valamaru se ne može ništa 'prišiti', jednostavno je dobra kompanija. Ono što možete je pokušati proniknuti u formulu uspjeha i rasta, koji je dugoročno stabilan, promišljen, ambiciozan i s više-manje realiziranim ciljevima iz vlastitih strategija.