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Turski predsjednik odlučio je testirati europsku borbenu spremnost

14. lipnja 2026.
EU, Turska, zastava, Europska unija

EU, Turska, zastava, Europska unija

foto Shutterstock
Višnja Starešina
Višnja Starešina

EU, koji je posljednjih godina zaokupljen obranom načela pravednosti u rusko-ukrajinskom ratu i dijeljenjem savjeta u bliskoistočnim ratovima, mora ozbiljnije pratiti što (mu) radi Erdoğanova Turska

Turska je u zraku iznad Cipra priredila neugodno iznenađenje grčkom ministru i francuskoj ministrici obrane (Nikos Dendias i Catherine Vautrin) dok su u svojim vojnim zrakoplovima letjeli prema Nikoziji na neformalni sastanak ministara obrane EU uoči skorog završetka ciparskog predsjedanja EU-om. Francuska je ministrica obrane usput imala još jedan zadatak: potpisati bilateralni sporazum s ciparskim kolegom o razmještanju dodatnih francuskih trupa na Cipru.

Sve se to događa u vrijeme kada EU najavljuje ozbiljne nakane da, pod pritiskom Trumpove administracije, ojača svoju obrambenu samodostatnost i borbenu spremnost. Suvremeni sultan s Bospora, turski predsjednik R. T. Erdoğan, odlučio je testirati tu europsku borbenu spremnost na gotovo humorističan način. Zrakoplovima kojima su putovali grčki ministar i francuska ministrica obrane ometana je komunikacija sa sjevernog dijela Cipra, koji je već više od pola stoljeća pod turskom okupacijom, a ministrica i ministar mogli su primijetiti i turske borbene zrakoplove F 16 kako ih prate na distanci. Problema je imala i nizozemska delegacija.

Pažljiv izbor meta i tajminga

Na tom naoko manjem incidentu pokazala se borbena spremnost EU-a u realnom svjetlu. A sultan Erdoğan pažljivo je izabrao i mete i tajming. Zbog tursko-grčkog spora oko podijeljenog Cipra jasno je zašto je grčki ministar uvijek meta. A Francuska pretendira postati vodeća vojna sila EU-a u koncepciji samodostatne europske obrane.

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#Turska#Cipar#Nikos Dendias#Catherine Vautrin#Recep Tayyip Erdogan#Nato#Kaja Kallas#Višnja Starešina
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