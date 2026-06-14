Turski predsjednik odlučio je testirati europsku borbenu spremnost

EU, koji je posljednjih godina zaokupljen obranom načela pravednosti u rusko-ukrajinskom ratu i dijeljenjem savjeta u bliskoistočnim ratovima, mora ozbiljnije pratiti što (mu) radi Erdoğanova Turska

Turska je u zraku iznad Cipra priredila neugodno iznenađenje grčkom ministru i francuskoj ministrici obrane (Nikos Dendias i Catherine Vautrin) dok su u svojim vojnim zrakoplovima letjeli prema Nikoziji na neformalni sastanak ministara obrane EU uoči skorog završetka ciparskog predsjedanja EU-om. Francuska je ministrica obrane usput imala još jedan zadatak: potpisati bilateralni sporazum s ciparskim kolegom o razmještanju dodatnih francuskih trupa na Cipru.

Sve se to događa u vrijeme kada EU najavljuje ozbiljne nakane da, pod pritiskom Trumpove administracije, ojača svoju obrambenu samodostatnost i borbenu spremnost. Suvremeni sultan s Bospora, turski predsjednik R. T. Erdoğan, odlučio je testirati tu europsku borbenu spremnost na gotovo humorističan način. Zrakoplovima kojima su putovali grčki ministar i francuska ministrica obrane ometana je komunikacija sa sjevernog dijela Cipra, koji je već više od pola stoljeća pod turskom okupacijom, a ministrica i ministar mogli su primijetiti i turske borbene zrakoplove F 16 kako ih prate na distanci. Problema je imala i nizozemska delegacija.

Pažljiv izbor meta i tajminga

Na tom naoko manjem incidentu pokazala se borbena spremnost EU-a u realnom svjetlu. A sultan Erdoğan pažljivo je izabrao i mete i tajming. Zbog tursko-grčkog spora oko podijeljenog Cipra jasno je zašto je grčki ministar uvijek meta. A Francuska pretendira postati vodeća vojna sila EU-a u koncepciji samodostatne europske obrane.