SME sektor pod pritiskom: troškovi ruše konkurentnost

Poduzetnici upozoravaju na regulatorne promjene, visoke doprinose i manjak radne snage kao ključne prepreke

Prema najnovijoj analizi o stanju malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj, sektor se nalazi između rasta i sve izraženijih ograničenja koja utječu na njegovu konkurentnost, prenosi HUP. Mala i srednja poduzeća čine okosnicu hrvatskog gospodarstva, zapošljavajući oko 760 tisuća ljudi, odnosno 72 posto ukupno zaposlenih, te stvarajući oko 70 posto ukupne dodane vrijednosti. U 2024. godini ostvarila su 92,9 milijardi eura poslovnih prihoda te izvezla robu u vrijednosti od 16,5 milijardi eura. Profitabilnost sektora, mjerena EBITDA maržom od 12,4 posto i neto maržom od 6,3 posto, blago je iznad prosjeka ukupnog poslovnog sektora.

Bruto dodana vrijednost po zaposlenom dosegnula je 31.641 euro te je rasla brže od prosjeka Europske unije, ali i dalje iznosi tek oko 62 posto EU prosjeka, što jasno ukazuje na potrebu za daljnjim jačanjem produktivnosti i konvergencijom prema razvijenijim gospodarstvima.

Izvoz i struktura rasta

SME sektor dao je značajan doprinos rastu robnog izvoza, gotovo jednak kao i velika poduzeća. Najveći doprinos dolazi od malih i srednjih poduzeća, dok je doprinos mikro poduzeća blago negativan. Izvoz je široko diverzificiran, pri čemu se posebno ističu prerađivačka industrija i trgovina.

Unutar industrije najveći doprinos dolazi iz metalne, prehrambene i drvno-papirne industrije, kao i iz proizvodnje gume i plastike, strojeva i električne opreme. U trgovini je doprinos dodatno naglašen kroz re-eksportne aktivnosti. Unatoč tome, udio SME sektora u ukupnom izvozu pao je s 52,9 posto na 49,6 posto, što signalizira slabljenje međunarodne konkurentnosti.

Rastući troškovi predstavljaju jedan od ključnih izazova za SME sektor. Oko 75 posto poduzetnika ističe trošak rada kao važan faktor u formiranju cijena, dok 61 posto naglašava troškove sirovina i energenata, a 60 posto potražnju za proizvodima i uslugama. Istodobno raste broj poduzeća koja se suočavaju s problemima vezanim uz raspoloživost stručne radne snage i menadžera. Nedostatak radnika postaje ograničavajući faktor rasta, što je trend prisutan i u drugim razvijenim europskim gospodarstvima.

Ključne prepreke

Rezultati ankete među poduzetnicima ukazuju kako regulatorno okruženje predstavlja jednu od najvećih prepreka poslovanju. Više od polovice ispitanika smatra učestale promjene regulative značajnom preprekom, dok dodatnih 40 posto smatra da one djelomično otežavaju poslovanje. Takva nestabilnost otežava planiranje i donošenje investicijskih odluka.

Visoko porezno opterećenje rada također se ističe kao ključan problem. Gotovo 70 posto poduzetnika smatra poreze i doprinose na plaće značajnom preprekom, dok ih dodatnih 27 posto vidi kao djelomičnu prepreku. To posebno pogađa radno intenzivne sektore i otežava povećanje plaća bez gubitka konkurentnosti.

Nedostatak radne snage dodatno pogoršava situaciju. Oko 46 posto poduzetnika smatra ga značajnom preprekom, dok ga još 43 posto vidi kao djelomičan problem. Poduzeća se sve više oslanjaju na uvoz radnika te ulaganja u automatizaciju i tehnologiju, što dodatno povećava troškove poslovanja.

Poslovna očekivanja i otpornost sektora

Unatoč izazovima, SME sektor pokazuje otpornost i umjeren optimizam. Oko 48 posto poduzeća očekuje rast prihoda, približno 30 posto stabilizaciju, dok oko 21 posto predviđa pad. Gotovo četiri od pet poduzeća očekuju stabilne ili rastuće prihode u 2026. godini, što ukazuje na relativno stabilna poslovna očekivanja.

Slično vrijedi i za narudžbe – oko 48 posto poduzeća očekuje njihov rast, dok približno trećina očekuje stabilnu razinu. Ovi podaci potvrđuju da, unatoč vanjskim izazovima i padu konkurentnosti, sektor zadržava određenu razinu stabilnosti.

Kada je riječ o ulaganjima, poduzeća su opreznija. Oko 29 posto očekuje rast investicija, 43 posto stabilnu razinu, dok oko 27 posto predviđa njihov pad. Ipak, financiranje se ne pokazuje kao ključna prepreka – tek oko 10 posto poduzeća smatra pristup financiranju značajnim problemom.

Kamatne stope na kredite za SME među najnižima su u Europskoj uniji, a većini poduzeća koja su tražila kredit odobren je cijeli ili veći dio traženog iznosa. Uz to, značajan dio ulaganja financira se iz vlastitih sredstava.

U razdoblju od 2022. do 2024. bruto investicije SME sektora rasle su prosječno 11 posto godišnje, dok su ulaganja u strojeve i opremu rasla još brže, po stopi od 14 posto.

Smjerovi za poticanje rasta i ulaganja

U kontekstu globalnih poremećaja u dobavnim lancima i međunarodnoj trgovini, sve veću važnost dobivaju udruživanje poduzeća, poput klasterizacije, kao i sustavan pristup informacijama o tržištima, ulaganjima i proizvodima. Važnu ulogu imaju i ciljana edukacija, posebno u području menadžerskih vještina i digitalizacije, kao i jačanje instrumenata financiranja i pojednostavljenje procedura.

Za jačanje konkurentnosti i poticanje ulaganja nužno je postupno smanjenje poreznog opterećenja rada, pojednostavljenje regulatornog okvira i smanjenje administrativnih davanja. Također je važno unaprijediti disciplinu plaćanja u gospodarstvu kako bi se smanjili problemi likvidnosti koji utječu na ulaganja i zapošljavanje.

Poseban naglasak stavlja se na ulaganja u tehnologiju, inovacije i razvoj ljudskog kapitala, budući da u uvjetima ograničene radne snage i snažne međunarodne konkurencije upravo rast produktivnosti postaje ključ dugoročnog razvoja.