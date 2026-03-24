Kako je propao IMI: danas se prodaje za 2,87 milijuna eura

Od izvoza u EU do stečaja i spornih poteza, industrijski kompleks u Ivancu traži novog vlasnika

Industrijski kompleks nekadašnje Ivanečke mesne industrije (IMI), jednog od simbola lokalnog gospodarstva u Ivancu, ponovno izlazi na tržište, ovoga puta kroz sudsku elektroničku dražbu s početnom cijenom od 2,87 milijuna eura.

Riječ je o prodaji u ovršnom postupku koji vodi Općinski sud u Varaždinu, a predmet su nekretnine upisane kao samovlasništvo zagrebačke tvrtke Mini Major d.o.o., koja je godinama povezana s kontroverznim preuzimanjem i gašenjem IMI-ja.

Kompleks koji se prodaje obuhvaća više od 15.900 četvornih metara zemljišta i objekata, uključujući industrijsku halu od 5.055 m², poslovnu zgradu, kotlovnicu, trafostanicu te niz pomoćnih objekata i veliko industrijsko dvorište. Ukupna procijenjena vrijednost iznosi 3,59 milijuna eura, dok je zakonski minimalna cijena za prodaju postavljena na 2,87 milijuna eura.

Elektroničko nadmetanje počinje 26. svibnja i traje do 10. lipnja, uz standardno pravilo produljenja u završnici ako pristignu nove ponude. Zainteresirani kupci moraju uplatiti jamčevinu od 359.000 eura do 15. svibnja, a kupovninu podmiriti u roku od 30 dana od završetka dražbe. U trenutku objave nema evidentiranih ponuditelja koji su uplatili jamčevinu.

Za potencijalne investitore ključna je napomena da nekretnina nije slobodna od osoba i stvari, što otvara pitanje stvarnog stanja na terenu i mogućih dodatnih troškova preuzimanja. S druge strane, iz dokumentacije proizlazi da nema založnih prava koja se ne bi brisala nakon dosude, što donekle pojednostavljuje pravni aspekt kupnje.

Nakon preuzimanja - propast

Ova prodaja zatvara dugogodišnji krug jedne od najpoznatijih industrijskih priča sjevera Hrvatske. IMI je nekoć bio snažan regionalni proizvođač s više od 300 zaposlenih i prepoznatljivim proizvodima, uključujući ivanečki jeger, te izvozom na tržišta Europske unije. No, nakon pada potražnje, rasta dugova i neuspjelih pokušaja restrukturiranja početkom prošlog desetljeća, tvrtka ulazi u spiralu problema.

Preuzimanje od strane Mini Majora, tvrtke bez jasne poveznice s mesnom industrijom, obilježeno je ambicioznim najavama ulaganja i širenja na nova tržišta, uključujući halal proizvodnju i izvoz prema istoku. Umjesto oporavka, uslijedila je blokada računa, rast dugova i propali pokušaj predstečajne nagodbe, nakon čega je otvoren stečaj.

Ključni moment u slomu IMI-ja veže se uz razdoblje nakon preuzimanja od strane Mini Majora, kada dolazi do modela upravljanja koji je, umjesto stabilizacije, dodatno opteretio tvrtku. Najvrjednija imovina – proizvodne nekretnine – izdvojena je iz operativnog poslovanja i prebačena na novog vlasnika, koji ih potom iznajmljuje samom IMI-ju uz visoku mjesečnu najamninu. Time je tvrtka, već suočena s padom potražnje i rastom dugova, dobila dodatni fiksni trošak koji nije mogla izdržati.

Paralelno se ulazi u nova kreditna zaduženja i najavljuju ambiciozni izvozni projekti, no bez stvarne konsolidacije poslovanja, što rezultira blokadom računa i kašnjenjem plaća. Pokušaj predstečajne nagodbe propada, a u stečaju se dodatno otvaraju pitanja upravljanja imovinom i financijskim tokovima, uključujući i optužbe za izvlačenje desetaka milijuna kuna. U konačnici, operativna tvrtka ostaje bez ključne imovine i kapaciteta za oporavak, dok se danas na tržištu prodaje tek njezina infrastrukturna baza – ogoljena od poslovne funkcije koju je nekad imala.

U stečajnom postupku dodatno su se otvorila pitanja upravljanja imovinom i financijskim tokovima, uključujući model po kojem su nekretnine prebačene na Mini Major, a zatim iznajmljivane samom IMI-ju, što je dodatno opteretilo poslovanje. Današnja dražba tako predstavlja ne samo prodaju nekretnina, već i posljednji čin industrije koja je desetljećima bila jedan od ključnih gospodarskih stupova Ivanca. Hoće li novi vlasnik pokušati reaktivirati proizvodnju ili će kompleks dobiti potpuno novu namjenu, zasad ostaje otvoreno pitanje.