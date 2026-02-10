YouTube je postao mjerilo stvarne relevantnosti medija

Rast prihoda, publike i video budžeta jasno pokazuje tko se prilagodio novim formatima, a tko polako ispada iz igre

Ako još uopće postoji netko tko misli da je YouTube 'obična platforma za videe', brojke iz 2025. prilično su jasno pokazale u kojem smjeru ide kompanija koju su bivši djelatnici PayPala Chad Hurley, Jawed Karim i Steve Chen stvorili ne toliko davne 2005. godine.

Naime, YouTube je prošle godine generirao više od 60 milijardi dolara prihoda, što je ujedno i prvi put da je Alphabet objavio puni iznos koji uključuje i oglašavanje i pretplate. Usporedbe radi, Netflix je u istoj godini ostvario 45,2 milijarde dolara prihoda, dok je veći prihod u industriji zabave imao samo Disney s čak 95,7 milijardi dolara.

Ipak, još je zanimljivije da YouTube već duže vrijeme nije platforma s jednim dominantnim formatom, već su tamo svoje mjesto pod suncem našli razni videoblogovi, dugi intervjui, podcasti, kratki vertikalni videozapisi, prijenosi uživo, klasični televizijski formati, edukacija i informativni te zabavni sadržaj.

Publika, za razliku od onoga vremena kada je morala panično pritiskati gumbe na daljinskom ne bi li promijenila kanal na TV-u, na YouTubeu već odavno uživa u raznim formatima jednim klikom miša ili dodirom prsta, često unutar istog razdoblja gledanja. Naravno, to potvrđuju i brojke.

YouTube Shorts trenutačno bilježi oko 200 milijardi pregleda dnevno, ali to ne znači da dugi formati ostvaruju lošije brojke. Naprotiv. Na primjer, u listopadu 2025. korisnici su na svojim malim ekranima gledali i slušali više od 700 milijuna sati podcasta na YouTubeu, što je rast od čak 70 posto u odnosu na godinu ranije.

Dobar je to pokazatelj da je YouTube daleko dogurao od platforme koju bi povremeno 'palili' na osobnim računalima te da je postao neizostavan dio naše svakodnevnice kroz korištenje putem mobilnih uređaja, ali i sve važniji dio većine naših dnevnih boravaka.

Tiha, ali sigurna propast tradicionalnih medija

To su, logično, prepoznali i oglašivači. Makar su se tradicionalni mediji, brendovi i kompanije dugo bunile protiv svega što nije TV, radio ili plakat na dobroj lokaciji jer 'tko uopće gleda YouTube', čini se da se i to polako mijenja. Zapravo, ne polako, već nikad brže. U četvrtom tromjesečju 2025. YouTube je ostvario 11,38 milijardi dolara prihoda od oglasa, što je najveći kvartalni iznos u povijesti platforme. Riječ je o gotovo devet posto rasta na godišnjoj razini i jasnom signalu da oglašivači YouTube više ne tretiraju kao eksperiment, nego kao jedan od ključnih medijskih kanala.

Promjena je vidljiva i kod samih medija. Sve je manje onih koji YouTube koriste isključivo kao arhivu ili pomoćni kanal. Sve češće sadržaj nastaje primarno za YouTube, a tek se potom prilagođava drugim platformama. Intervjui, podcasti i analize planiraju se u video formatu jer on zadržava pažnju publike, omogućuje dulje vrijeme gledanja i nudi jasnije modele monetizacije, a s obzirom na ranije navedene brojke oglašvanja, jasno je da za to danas postoje (i rastu) definirani budžeti.

Istodobno, YouTube je postao platforma na kojoj svatko može biti medij, ali ne zato što je to jednostavno, nego zato što su pravila kristalno jasna. Kontinuitet, tema, kreativna izvedba i kvaliteta odlučuju o tome hoće li netko izgraditi publiku. Algoritam samo ubrzava ono što publika već pokazuje da želi gledati.

Ono što su nekada bile glomazne televizijske produkcije s ogromnim troškovima izrade formata koje bi s još većim iznosima pokrivali oglašivači, zamijenili su neki novi klinci s mobitelima koji vješto barataju raznim alatima za uređivanje videozapisa, a uz to s lakoćom probijaju barijeru u komunikaciji sa ciljanom publikom, za razliku od tradicionalnih medija koji se čude svojoj tihoj, ali sigurnoj propasti.

Na temelju svih mogućih pokazatelja, lako je doći do zaključka da je danas već i pomalo blesavo 'razmatrati' treba li na YouTubeu biti aktivan, već je pitanje kako ga koristiti ozbiljno i dugoročno. Budžeti se sve više sele u videosadržaj, publika sve više vremena provodi uz kombinaciju kratkih i dugih formata, a granice između televizije, portala i društvenih mreža postaju sve tanje.

U toj slici YouTube nije konkurencija medijima. On je najtočniji pokazatelj njihove stvarne relevantnosti. A po svim dostupnim brojkama, tu je poziciju već odavno zauzeo!

