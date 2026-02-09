Kako ljudi gube kripto: najčešće tehničke greške koje skupo koštaju

Put od pogrešnog blockchaina do izgubljenih ključeva, tehničke greške zbog kojih kripto nestaje bez povratka

Kriptovalute se često predstavljaju kao financijska revolucija, ali s tom slobodom dolazi i odgovornost kakvu prosječan korisnik tradicionalnih financija nikada nije imao. U kriptu nema korisničke podrške koja može poništiti transakciju, nema povrata sredstava i nema središnje institucije koja ispravlja greške. Jedan krivi klik, pogrešno odabrani blockchain ili izgubljeni privatni ključ često znači trajni gubitak imovine.

Iako su hakerski napadi i prevare česti naslovi u medijima, velik dio izgubljenog kripta nestaje zbog tehničkih pogrešaka samih korisnika. U nastavku donosimo najčešće primjere takvih grešaka i objašnjenje zašto su one često nepovratne.

1. Slanje kriptovaluta na krivi blockchain

Jedna od najčešćih i najskupljih grešaka događa se prilikom prijenosa sredstava između mjenjačnice i walleta (ili obrnuto), kada korisnik odabere pogrešan blockchain.