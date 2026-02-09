Kripto

Kako ljudi gube kripto: najčešće tehničke greške koje skupo koštaju

9. veljače 2026.
kriptovalute, gubitak, pad

Put od pogrešnog blockchaina do izgubljenih ključeva, tehničke greške zbog kojih kripto nestaje bez povratka

Kriptovalute se često predstavljaju kao financijska revolucija, ali s tom slobodom dolazi i odgovornost kakvu prosječan korisnik tradicionalnih financija nikada nije imao. U kriptu nema korisničke podrške koja može poništiti transakciju, nema povrata sredstava i nema središnje institucije koja ispravlja greške. Jedan krivi klik, pogrešno odabrani blockchain ili izgubljeni privatni ključ često znači trajni gubitak imovine.

Iako su hakerski napadi i prevare česti naslovi u medijima, velik dio izgubljenog kripta nestaje zbog tehničkih pogrešaka samih korisnika. U nastavku donosimo najčešće primjere takvih grešaka i objašnjenje zašto su one često nepovratne.

1. Slanje kriptovaluta na krivi blockchain

Jedna od najčešćih i najskupljih grešaka događa se prilikom prijenosa sredstava između mjenjačnice i walleta (ili obrnuto), kada korisnik odabere pogrešan blockchain.

