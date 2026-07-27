Bitka za Varteks: Čajić kupuje, Grad i MIPCRO šalju žalbe

Stjepan Čajić pobjedio je na dražbi u Zagrebu, u Varaždinu aktivirao prvokup, ali dvije ključne kupnje sada ovise o žalbama

Prodaja vrijednih nekretnina posrnulog Varteksa dobila je novi pravni zaplet. Iako je tvrtka STYPE CS Stjepana Čajića sudskim odlukama dobila dvije bitne varaždinske čestice ukupne vrijednosti 2,17 milijuna eura aktiviranjem prava prvokupa, Grad Varaždin i građevinska tvrtka MIPCRO podnijeli su žalbe kojima traže poništenje tih odluka, tvrdeći da je sud pogrešno primijenio pravo i nepravilno zaštitio njihov položaj zakonskog nositelja prvokupa, odnosno valjanog ponuditelja na dražbi.

Prvi veliki spor vodi se oko atraktivne parcele u Zagrebačkoj ulici s tri industrijske zgrade, koju je prvostupanjski sud nedavno dosudio Čajićevoj tvrtki STYPE CS za 750 tisuća eura na temelju prava prvokupa iz lipnja 2023. godine.

Sud je zaključio da prednost ima ranije upisano privatno pravo STYPE CS-a, a ne pravo Grada Varaždina koje proizlazi iz statusa kulturnog dobra, koji je nekretnina stekla rješenjem iz lipnja 2024. Grad Varaždin ne slaže se s tom odlukom te u žalbi tvrdi da zakonsko pravo prvokupa na kulturnom dobru, prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, mora imati prednost pred privatno ugovorenim pravom, bez obzira na vrijeme njegova upisa.