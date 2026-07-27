Novi vlasnik otkrio plan za 3. maj: Gubitke više nema tko pokriti

Predsjednik Uprave otkriva plan oporavka: cilj su najmanje dva nova velika projekta, kraj gubitaka i poslovanje bez državnih subvencija

Brodogradilište 3. maj, nakon što je u ožujku postalo dijelom slovenske Iskra grupe, provodi organizacijsko restrukturiranje te do kraja godine nastoji preokrenuti trend i izaći iz spirale gubitaka, a ultimativni cilj su novi poslovi i pozitivno poslovanje jer državnih intervencija i subvencija više neće biti.

Rekao je to Hini predsjednik Uprave Roko Vuletić, navodeći kako je novog vlasnika i upravu dočekala teška poslovna situacija u kojoj su se planovi na mjesečnoj razini ostvarivali za 30 do 40 posto manje nego što je bilo određeno ugovorima i planovima, rekao je.

Stoga su odmah počeli operativno organizacijsko restrukturiranje, kako bi se procesi pokrenuli te su, kaže, donekle uspjeli.

- Prvih šest mjeseci poslovali smo s gubitkom jer se troškovi odnose uglavnom na režijske troškove, struju, komunalije, koncesiju i druge troškove vezane uz veličinu lokacije, zaštitarsku službu, vatrogasnu postrojbu, službu održavanja, što se, uz sadašnju količinu posla teško pokriva - istaknuo je.

Cilj u prvoj godini – operativna nula

Naglasio je da je 3. maj još uvijek u situaciji kriznog menadžmenta jer je stanje ozbiljnije nego što se činilo, pa su stoga sada usmjereni na reorganizaciju i racionalizaciju, s ciljem da se proizvodni proces maksimalno ubrza.

- Cilj je da se u prvoj godini ostvari barem operativna nula i ne posluje s gubitkom na mjesečnoj razini jer gubitke sada više nema tko pokriti, nema države, nema subvencija i intervencija, nego je ultimativni cilj da brodogradilište posluje pozitivno - rekao je Vuletić.

Na navozu 3. maja sada je polarni kruzer Icon za Scenic grupu, čije se porinuće očekuje u sredini prosinca. Osim toga, radi se i na nekoliko manjih poslova.

Gradnja dvaju ugovorenih riječnih kruzera je na čekanju jer se zakonska regulativa u Portugalu, za koji su brodovi namijenjeni, promijenila pa se čeka ishođenje potrebnih dozvola. Očekuje se da će gradnja započeti do kraja godine.

Rad s pola kapaciteta, i višak i manjak radnika

Vuletić je rekao da nakon dolaska novog vlasnika nije bilo otkaza, dok je tridesetak ljudi otišlo svojom voljom. Pored takvog odljeva ljudi, najavio je, doći će i do određenog smanjivanja broja režijskih radnika, no, većih, masovnijih otpuštanja neće biti.

Kaže da 3. maj sada radi s manje od pola kapaciteta. Od 430 zaposlenih, proizvodnih radnika je samo 130, a oko 300 ljudi radi u uredima u administraciji, nabavi, financijama te u proizvodnoj režiji.

Naglašava kako u brodogradilištu nedostaje proizvodnih radnika, od zavarivača, bravara, mehaničara, cjevara do proizvodnih inženjera brodogradnje, strojarstva i elektrotehnike. Da bi se održala razina proizvodnje, sada u škveru radi 250 radnika kooperantskih tvrtki.

- Da bismo plaćali toliku režiju, dimenzioniranu za brodogradilište nekadašnje veličine, moramo imati dvostruko više posla nego danas i to je naš ultimativni cilj - rekao je.

Što se tiče novih poslova, kazao je da ima dvadesetak upita, razgovara se o poslovima koji bi se realizirali sljedećih godina, primjerice o gradnji kruzera, plutajućih dokova, jaružara, transportnih barži, a također i luksuznih jahti. U 3. maju nemaju preferencije oko tipa plovila koje bi gradili, glavni su im kriteriji tehnološke mogućnosti brodogradilišta i ekonomska računica bez gubitaka.

Europski kupci okreću se europskim brodogradilištima, ponuda ima

Vuletić naglašava da brodogradnja u Europi raste, pa su europska brodogradilišta dobro popunjenih kapaciteta, što otvara prilike i za 3. maj. Pojavljuju se interesi za suradnju stranih brodogradilišta kojima je za dio posla potreban još jedan škver.

Iskra grupa također ima sporazume o suradnji nekoliko stranih ponuditelja, kao što su Naval Grupa, Rheinmetall ili Fincantieri, kao i dogovore s jednim turskim brodogradilištem i korejskim Hyundaiom, pa će se, ukoliko neko od njih bude izabran za graditelja hrvatskih korveta, ti brodovi graditi u 3. maju.

Najavljen je i natječaj Jadrolinije za gradnju 3 trajekta od 100 metara, za što će se 3. maj ambiciozno natjecati, rekao je Vuletić.

- Vjerujemo da ćemo sljedeće godine doći do pozitivnog pomaka jer ćemo operativno biti bolje organizirani. Sada se mjeri učinkovitost, pazi se na rokove, ljudi imaju ciljeve, a za sve to potrebni su nam novi ugovori, najmanje dva veća projekta kako bismo održavali sadašnju razinu režijskih troškova, a ulagat će se i u modernizaciju procesa - rekao je.

Na krovovima brodogradilišta solarni sustav do 5 MW

Vuletić je još istaknuo da je, u tri mjeseca od kada je Iskra grupa preuzela 3. maj, uloženo dva milijuna eura u opremu i održavanje tekuće likvidnosti. Oko 280.000 eura investirali su u oštećenu dizalicu, a potpisan je ugovor za nabavku modernog stroja za rezanje metala, čija se instalacija očekuje u listopadu.

Nakon plaća zaposlenika i kooperacije, najveći trošak riječkog brodogradilišta je električna energija, pa se stoga priprema instalacija solarne elektrane, snage između 4 i 5 MW, čemu će prethoditi obnova krovova na škverskim halama. Planira se i ulaganje u sanaciju otpadnih voda, generalnu obnovu zgrada te obnovu logistike i voznog parka.