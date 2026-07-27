Civinity dovršio kupnju Metusa, preuzeo 2.800 dizala u Hrvatskoj

Nakon preuzimanja Metusa za 2,44 milijuna eura litavska grupa najavljuje širenje poslovanja u Hrvatskoj i Sloveniji

Civinity preuzima hrvatske tvrtke Metus i Metus Service od švedskog Sdiptecha, transakcija je i službeno zaključena. Vrijedna je 2,44 milijuna eura, a Civinity je postao stopostotni vlasnik obje tvrtke te preuzeo poslovanje koje u Hrvatskoj održava gotovo 2.800 dizala. Gotovo tri mjeseca nakon što je Lider objavio da litavska grupapreuzima hrvatske tvrtkeod švedskog, transakcija je i službeno zaključena. Vrijedna je 2,44 milijuna eura, a Civinity je postao stopostotni vlasnik obje tvrtke te preuzeo poslovanje koje u Hrvatskoj održava gotovo 2.800 dizala.

Kako smo ranije pisali, riječ je o prvom većem iskoraku Civinityja u regiju jugoistočne Europe. Grupa sada potvrđuje da Hrvatsku i Sloveniju vidi kao bazu za daljnje regionalno širenje poslovanja održavanja dizala.

Među vodećima na hrvatskom tržištu

Metus grupa zapošljava oko 280 radnika, a bavi se proizvodnjom dizala, ugradnjom novih dizala te njihovim održavanjem i modernizacijom.

U Hrvatskoj tvrtka održava približno 2.800 dizala različitih proizvođača, raspolaže s više od 40 servisnih tehničara, dok hitna intervencijska služba radi 24 sata dnevno. Poslovnice ima u Zagrebu, Varaždinu, Osijeku, Rijeci i Splitu, a servisni timovi pokrivaju cijelu Hrvatsku.

Predsjednik Uprave Civinity Grupe Deividas Jacka istaknuo je da je Metus, prema opsegu usluga i mreži servisnih tehničara, među tržišnim liderima u Hrvatskoj.

– Po portfelju usluga i mreži tehničara Metus je među vodećim tvrtkama na hrvatskom tržištu. Ljudi koji ovdje rade godinama poznaju tržište i zajedno s njima želimo razvijati poslovanje – poručio je Jacka.

Metus posluje na hrvatskom tržištu od 1992. godine, a njegovi tehničari svakodnevno obavljaju redovito održavanje, hitne intervencije, popravke, zamjenu istrošenih dijelova i pripremu dizala za periodične tehničke preglede u stambenim, poslovnim i javnim objektima.

Prema nerevidiranim rezultatima za 2025. godinu, Metus je ostvario 18,9 milijuna eura konsolidiranih prihoda, 1,1 milijun eura EBITDA-e te 12,6 milijuna eura ukupne imovine. Prihodi preuzetih poslovanja predstavljaju gotovo petinu prihoda Civinity Grupe prije ove akvizicije.

Najveći potencijal vide u održavanju

Iako Metus proizvodi dizala u Bosni i Hercegovini, a timovi za ugradnju novih dizala rade i u Njemačkoj te drugim europskim državama, Civinity najveći potencijal vidi upravo u segmentu održavanja.

Kako navode iz tvrtke, ugovori o održavanju dugoročniji su od poslova ugradnje novih dizala, a korisnici često ostaju uz istog servisera tijekom cijelog životnog vijeka dizala ako dobivaju pouzdanu i brzu uslugu.

Preuzimanjem Metusa Civinity preuzima postojeće servisne timove i portfelj korisnika u Hrvatskoj i Sloveniji, a poslovanje planira postupno širiti u obje zemlje.

Slovenska podružnica Metusa, osnovana 2022. godine u Ljubljani, lani je ostvarila 1,26 milijuna eura prihoda, što je 47 posto više nego godinu ranije, kada su prihodi iznosili 856 tisuća eura.

– U Sloveniji već imamo lokalni tim i rastući portfelj korisnika. Želimo povećati opseg tog poslovanja, a u druge zemlje ulazit ćemo postupno. Metus će biti naša platforma za daljnje širenje u regiji – rekao je Jacka.

Računaju i na državni program ugradnje dizala

U Civinityju dodatni potencijal vide i u hrvatskom državnom programu sufinanciranja ugradnje dizala i druge opreme za pristupačnost u višestambenim zgradama.

Prema programu država pokriva trećinu prihvatljivih troškova, a procjenjuje se da bi pravo na potporu moglo ostvariti oko 15 tisuća zgrada. Za program je osigurano dva milijuna eura u 2026. te tri milijuna eura u 2027. godini.

Nova dizala zahtijevat će redovito tehničko održavanje, što Civinity vidi kao važan pokretač budućeg rasta poslovanja.

Metus je od 2015. godine bio u vlasništvu švedskog Sdiptecha. Za financiranje akvizicije Civinity je izdao privatno plasirane obveznice nominalne vrijednosti 893 tisuće eura, koje je upisao INVL Bridge Finance.

Nakon zaključenja transakcije grupa najavljuje da će se u prvoj fazi usredotočiti na jačanje poslovanja i lokalnih timova u Hrvatskoj i Sloveniji.