Imigracija: Radnika, radnika, kraljevstvo za radnika!

Mediji spominju potrebu za dodatnih 150–200 tisuća radnika, no ne postoje analize na temelju kojih bi se mogao preciznije odrediti broj

Negdje u ovo doba lani počeli su se vrtjeti precizniji brojevi potrebnih stranih radnika bez kojih nije moguće održati solidan zamah BDP-a. S konkretnijim je brojem u ožujku 2025. prvi izašao Petar Mišević, savjetnik predsjednika HGK-a i prorektor Sveučilišta Sjever, koji je s jedne konferencijske govornice tada poručio kako će do 2030. godine, s ovakvim rastom BDP-a, biti potrebno i do pola milijuna stranih radnika.

Koji dan poslije, također s konferencije, Ivan Mišetić iz HUP-a ustvrdio je da nam za zadržavanje trenutačne stope rasta BDP-a treba njih još dvjestotinjak tisuća. Nakon toga mediji su uhvatili neki prosjek od 150 do 200 tisuća dodatnih radnika i taj se broj prepisivački valja do danas. No ni na prste jedne ruke ne mogu se pobrojiti bilo kakve, kamoli dubinske, analize na temelju kojih bismo mogli upiknuti neki točniji broj. Jer, ako su ti brojevi nabacani zbog BDP-a, a on usporava (u 2024. iznosio je 3,8 posto, lani 3,2 posto, ovogodišnja je procjena oko 2,5 posto, tu se negdje vrti i iduća godina), može li broj potrebnih radnika koji kruži eterom ostati isti?

Analize nisu vidjeli ni ekonomisti. Analitičar Ivica Brkljača ne vjeruje da se takvo što uopće može pouzdano izračunati.

– Gospodarstvo je kompleksna stvar, nekada raste uz velik rast broja zaposlenih, nekada uz malen ili nikakav porast zaposlenosti. U kratkom vremenu početka izlaska iz krize 2014. – 2015. imali smo jobless growth, a čini mi se da smo i sada u takvoj situaciji. Trenutačno ne raste broj zaposlenih, stao je, iako će stopa rasta BDP-a i u prvom ovogodišnjem kvartalu biti visoka. A sve je donedavno rast gospodarstva generirao od 30 do 50 tisuća novih radnih mjesta na godinu – veli Brkljača.