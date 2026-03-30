DZS: Potrošnja u veljači porasla 35. mjesec zaredom

U veljači je potrošnja u maloprodaji porasla već 35. mjesec zaredom na godišnjoj razini, što ukazuje na nastavak stabilnog rasta

Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je u ponedjeljak izvješće o prometu u trgovini na malo, koje pokazuje da je u veljači, prema kalendarski prilagođenim podacima, potrošnja realno pala za 0,2 posto u odnosu na prethodni mjesec, dok je u odnosu na veljaču prošle godine porasla za 3,1 posto.

Tako je potrošnja u maloprodaji porasla već 35. mjesec zaredom na godišnjoj razini, i to malo brže nego mjesec dana prije, kada je rast iznosio 3,0 posto.

Pritom je promet od trgovine na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima porastao za 5,8, a promet neprehrambenim proizvodima za 6,5 posto. Promet motornim gorivima i mazivima pao je, pak, za 8,7 posto.

U prva dva mjeseca ove godine promet u trgovini na malo porastao je za 3 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje.

Kako je potrošnja najveća sastavnica bruto domaćeg proizvoda (BDP), rast prometa u trgovini na malo u veljači ukazuje na nastavak stabilnog rasta gospodarstva i u prvom tromjesečju ove godine.

U posljednjem tromjesečju prošle godine bruto domaći proizvod (BDP) porastao je 20. kvartal zaredom, za 3,6 posto na godišnjoj razini.