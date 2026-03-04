Državni inspektorat bez čelnika dva mjeseca, a inspektora sve manje

Ivan Samac privremeno vodi instituciju nakon smjene Andrije Mikulića, a Vlada još ne najavljuje imenovanje novog šefa

Nakon što je bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić krajem studenoga 2025. razriješen dužnosti zbog istrage koja se vodi protiv njega, a potom završio i u istražnom zatvoru, Državni inspektorat već više od dva mjeseca nema imenovanog čelnika.

Na upit Lidera tko trenutačno upravlja institucijom, iz Državnog inspektorata odgovorili su da, sukladno Zakonu o Državnom inspektoratu, u slučaju spriječenosti ili odsutnosti glavnog državnog inspektora institucijom upravlja njegov zamjenik.

Tu dužnost obnaša Ivan Samac, zamjenik glavnog državnog inspektora imenovan 2022. godine.

Iz Inspektorata pritom tvrde da izostanak imenovanja novog čelnika ne utječe na rad institucije. Navode da su za 2026. godinu već doneseni strateški i operativni akti kojima su definirane aktivnosti inspekcija, pa se planiranje i provedba nadzora nastavljaju bez prekida.

Podsjetimo, Mikulić je na čelo Državnog inspektorata došao 2019. godine, nakon ponovnog ustrojavanja tog tijela. Vlada ga je razriješila, nakon što je protiv njega pokrenuta istraga zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti te pogodovanje pojedinim tvrtkama u inspekcijskim postupcima.

Državni inspektorat je središnje tijelo koje provodi nadzore u nizu područja, od tržišne i sanitarne inspekcije do zaštite okoliša i rada, a početkom 2025. zapošljavao je više od 1200 službenika. Usto, institucija se već dulje suočava i s manjkom kadra, o čemu je Lider već pisao. U Godišnjem planu rada navodi se kako odlazak inspektora u mirovinu, prelazak na bolje plaćene poslove te negativna percepcija profesije u javnosti uzrokuju nedostatak inspektora i dodatno opterećuju sustav. I slučaj s Mikulićem utječe na reputaciju Inspektorata.

Vlada zasad nije objavila kada planira imenovati novog glavnog državnog inspektora.