Darko Pervan: Nema prodaje tvrtki, osim pilana u njihovom sastavu

Bjelin grupa će se restrukturirati, proizvodnja spojiti, a umjesto masivnog namještaj će biti od furnira. Veliki planovi s Woodura podovima

Kompanija Bjelin planira prodati pilane u sklopu proizvodnog pogona Ogulin 1 te u Bjelinu Požega (bivši Spin Valis), dok će proizvodni dio poslovanja ostati u vlasništvu Grupacije Bjelin. Istodobno, tvrtke Bjelin Spačva i Bjelin Otok ne ulaze u planove prodaje. Potvrdio je to Lideru Darko Pervan, švedski poduzetnik hrvatskih korijena i vlasnik Bjelin Croatije kao krovne kompanije u Hrvatskoj, odgovarajući na upite o tržišnim špekulacijama o mogućim prodajama.

– Naprotiv, Bjelin Spačva i Bjelin Otok strateški su nam iznimno važni i nastavit ćemo ulagati u tvornice furnira na obje lokacije – poručio je Pervan.