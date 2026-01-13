Adanić prozvao Veselicu zbog curenja povjerljivih informacija

Uoči odluke hoće li Janaf uložiti 43,6 milijuna eura u kazahstanski projekt, eskalirao sukob u vrhu kompanije

Predsjednik uprave Janafa Stjepan Adanić prozvao je svojeg kolegu člana uprave Janafa Vladislava Veselicu da je prekršio obveze čuvanja poslovne tajne i povjerljivosti, tako što je u određenu poslovnu komunikaciju elektroničkom poštom uključio primatelje koji im nisu ovlašteni pristupiti. To je Adanić danas potvrdio za Lider, u odgovoru na naš upit povodom Nacionalovog teksta u kojem se između ostalog navodi da je naložio provjeru Veseličinog e-maila, a što je opovrgnuo, navodeći da se radilo o provjeri curenja povjerljivih informacija pokrenutoj zbog softverskog alarma.

- Istinita je informacija da je Janaf ključni subjekt koji je sukladno Zakonu o kibernetičkoj sigurnosti u obvezi implementirati naprednu razinu kontrola kibernetičke sigurnosti, pa tako i DLP (Data Loss Protection – zaštita od gubitka podataka) sustav koji detektira potencijalne nepravilnosti i ugroze prilikom komunikacije elektroničkom poštom odnosno curenje povjerljivih informacija. Djelovanje gospodina Veselice na njegovom korporativnom računu elektroničke pošte aktiviralo je jedan od takvih alarma, koji je prijavio suspektnu aktivnost nadležnim službama unutar društva. Ono što je tom prilikom utvrđeno jest da je član Uprave Veselica putem polja skrivenih primatelja predmetnu komunikaciju dostavio i primateljima koji sukladno internim aktima ne bi trebali imati pristup istoj čime je prekršio obvezu čuvanja povjerljivosti i obvezu čuvanja poslovne tajne – naveo je Adanić dodavši da mu je dostavljen podatak o primateljima u skrivenim kopijama, budući da ima pravo to znati kao predsjednik uprave.