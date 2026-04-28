Atlantic u prvom kvartalu zabilježio 14,4 posto veći prihod nego lani

Najznačajniji rast prihoda od prodaje od 19,7 posto ima segment kave, a slijede namazi te ljekarničko poslovanje

Atlantic Grupa je u prvom tromjesečju 2026. godine zabilježila prihod od prodaje u iznosu od 297,3 milijuna eura, što u odnosu na isto razdoblje prethodne godine predstavlja rast od 14,4 posto, priopćili su iz te kompanije. Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) veća je u odnosu na prvi kvartal 2025. za 29,0 posto i iznosi 29,7 milijuna eura, dok je neto dobit porasla 77,6 posto na 10,8 milijuna eura.

– U 2026. godinu ušli smo s ojačanom organizacijskom strukturom koja podržava ostvarenje profitabilnog rasta, što naši rezultati i potvrđuju. Nova organizacija se temelji na promoviranju kolegica i kolega koji kontinuirano pokazuju snažno vodstvo i visoku učinkovitost te potvrđuje i povjerenje kompanije u interne talente. Ostvarili smo također značajan napredak u području upravljanja i jačanja brendova te smo kao prva kompanija u Hrvatskoj s LSEG ESG scoreom dodatno podigli ljestvicu u području održivosti. Učvrstili smo poziciju jednog od najpoželjnijih poslodavaca u Hrvatskoj, a istraživanja potvrđuju snažnu tržišnu poziciju i relevantnost naših vodećih brendova u životu potrošača – istaknuo je predsjednik Uprave Atlantic Grupe Emil Tedeschi.

Najznačajniji rast prihoda od prodaje od 19,7 posto ostvaren je u Strateškom poslovnom području (SPP) Kava, a slijede Delikatesni namazi s rastom od 11,3 posto i Ljekarničko poslovanje s rastom od 16,5 posto. Kava je ujedno i najveća pojedinačna kategorija s udjelom od 25,6 posto u ukupnim prihodima od prodaje. Među strateškim distribucijskim područjima (SDP) prednjače Međunarodna tržišta s rastom od 33,4 posto, među kojima se ističu tržišta Njemačke i Austrije, a u regiji prednjače Hrvatska s rastom od 17,9 posto i Sjeverna Makedonija koja je rasla 17,3 posto. Strukturu ukupne prodaje obilježava snažna zastupljenost vlastitih brendova koji čine 64,1 posto prihoda, uz 26,3 posto udjela principalskih brendova te 9,6 posto udjela ljekarničkog poslovanja.

Prema istraživanju najsnažnijih brendova u sedam država regije istraživačke tvrtke Valicon, gotovo svi brendovi Atlantic Grupe uključeni su u 100 najboljih regionalnih brendova, dok na pojedinačnim nacionalnim tržištima kotiraju među prvih 25 robnih marki.

Atlantic Grupa je prva kompanija u Hrvatskoj koja je dobila LSEG ESG score i time pozicionirana na globalnoj ljestvici kompanija čije ESG (Enviromental, Social, Governmental) rezultate mjeri London Stock Exchange Group. Ukupni Atlanticov rezultat je A- (80 od 100), što kompaniju svrstava među vodeće u industriji te potvrđuje kontinuitet sustavnog i dugoročnog rada na ESG području, a promatrano po pojedinačnim segmentima najbolji rezultat je ostvaren u S (Social) segmentu. Atlantic Grupa je također osvojila zlatno priznanje „Regionalni ESG lider“ za ukupna ESG postignuća u 2025. godini, u organizaciji Međunarodnog ekonomskog foruma Perspektive, još jednom potvrđujući predanost održivom i odgovornom poslovanju, navode iz te kompanije.