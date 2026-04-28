ESG se širi izvan CSRD-a: Što MSP‑ovi mogu očekivati već 2026.

Piše: Vali Marszalek, direktorica za ESG u Forvis Mazarsu te CEE Sustainability Regional Leader

U javnom prostoru ESG se i dalje najčešće promatra kroz prizmu velikih kompanija i formalnih obveza koje donosi Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti (CSRD). No stvarnost poslovanja, osobito na tržištima poput hrvatskog, pokazuje da se ključne promjene događaju tiše – izvan izravnog regulatornog obuhvata, ali unutar lanaca vrijednosti, financiranja i međunarodne suradnje. Za srednja i manja poduzeća to znači da ESG sve rjeđe dolazi 'odozgo' u obliku zakonske obveze, a sve češće 'sa strane': kroz upite banaka, zahtjeve velikih kupaca, uvjete financiranja ili očekivanja međunarodnih partnera. Posebno su izloženi izvoznici i dobavljači velikih sustava, koji se suočavaju s potrebom da brzo, ali vjerodostojno, odgovore na ESG upitnike.

U tom kontekstu pojavljuje se VSME standard, dobrovoljni okvir za izvještavanje o okolišnim, društvenim i upravljačkim temama, koji je razvio EFRAG na mandat Europske komisije. Iako formalno neobvezan, VSME je osmišljen kao most između kompleksnih reguliranih standarda i realnih kapaciteta manjih sustava. Njegova logika nije 'smanjena verzija CSRD‑a', nego prilagođen alat koji polazi od pitanja što je razumno očekivati od poduzeća ove veličine, u ovom trenutku, s obzirom na njegov poslovni model.

Tržišni pritisak prije regulatorne obveze

Hrvatska poduzeća već sada vide kako se ESG kriteriji postupno ugrađuju u kreditne politike banaka, procjene rizika i odnose s ključnim kupcima. Nije riječ o potrazi za savršenim podacima, nego o postojanju sustava: jasnom okviru, dosljednosti i sposobnosti da se objasni gdje se poduzeće trenutno nalazi i kamo ide. VSME tu ima jasnu prednost. Ne zahtijeva složenu procjenu dvostruke značajnosti, već se oslanja na načelo 'ako je primjenjivo'. Time ostavlja prostor poduzećima da se fokusiraju na ono što je za njih stvarno relevantno: energiju i resurse, sigurnost na radu, ljudske potencijale, osnovne upravljačke mehanizme…

Standard je strukturiran kroz osnovni modul, kao početnu i često dovoljnu razinu, te napredni modul za ona poduzeća koja imaju izraženije izvozne ambicije, kompleksnije financiranje ili veće zahtjeve partnera. Upravo ta modularnost čini ga praktičnim alatom, a ne dodatnim administrativnim slojem.

Dobrovoljni standard Europske komisije

Važno je naglasiti da VSME nije privremeni eksperiment. Europska komisija je tijekom 2025. jasno signalizirala smjer. Objavljena je preporuka o dobrovoljnom ESG izvještavanju za MSP‑ove, uz najavu da će se, nakon stupanja na snagu izmjena CSRD‑a, pristupiti usvajanju formalnog dobrovoljnog standarda putem delegiranog akta.

Prema trenutno dostupnim informacijama, taj se proces očekuje do kraja 2026. godine. Ključno za tržište jest činjenica da će budući standard u velikoj mjeri biti utemeljen upravo na VSME‑u, uz moguće prilagodbe kako bi ostao usklađen s revidiranim ESRS‑ima. Drugim riječima, poduzeća koja danas započnu s VSME‑om ne samo da odgovaraju na aktualne upite banaka i partnera, nego se strateški pripremaju za ono što dolazi.

ESG kao pitanje upravljanja, a ne forme

Za mnoga poduzeća ovo je trenutak u kojem ESG prestaje biti pitanje izvještaja, a postaje pitanje upravljanja i otpornosti poslovnog modela. Sustavno prikupljeni ESG podaci pomažu u prepoznavanju troškova, rizika i prilika koje bi inače ostale nevidljive, osobito u području energije, radne snage i reputacije. Kako ESG učiniti razvojnim alatom, a ne administrativnim teretom, jedno je od ključnih pitanja za hrvatsko gospodarstvo. Upravo o toj tranziciji – između regulatornih očekivanja, tržišnih pritisaka i poslovne realnosti – raspravljat će se na Liderovoj ESG konferenciji.

U trenutku kada se dobrovoljni okviri sve više pretvaraju u tržišni standard, sposobnost poduzeća da zauzmu promišljen i proporcionalan pristup održivosti postaje dio njihove dugoročne konkurentnosti. ESG možda još nije obveza za sve, ali je sve više zajednički jezik poslovanja.

