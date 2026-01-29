Taksisti u registru, a agregatori izvan poreznog sustava

Dok država uvodi kartice i registre, dio prijevoznika kroz agregatore posluje u paralelnom sustavu koji izmiče nadzoru i porezima

Dok država upozorava da vozači moraju ishoditi karticu autotaksi vozača kako bi mogli zakonito raditi, podaci pokazuju slab odaziv i veliki raskorak između propisa i prakse. U registru Ministarstva mora, prometa i infrastrukture trenutačno je oko 33 tisuće vozača koji su završili edukaciju, a procjenjuje se da još oko 15 tisuća ispunjava uvjete, ali nije upisano u sustav.

No, Unatoč velikom broju potencijalnih vozača i upozorenjima države, u protekla četiri mjeseca zahtjev za izdavanje obvezne kartice podnijelo je tek 1.420 osoba. Prema važećim propisima, vozači su karticu autotaksi vozača obvezni ishoditi najkasnije do 4. lipnja, nakon čega bez tog dokumenta više neće moći zakonito obavljati autotaksi djelatnost

Podsjetimo, od lipnja prošle godine na domaće tržište taksi usluga ušla je 'kartica autotaksi vozača' bez koje više nije moguće zakonito pružati taksi usluge. Riječ je o službenom dokumentu kojeg svaki vozač mora imati tijekom vožnje, jasno istaknut u vozilu na vidljivom mjestu. Putnici tako u svakom trenutku mogu provjeriti identitet vozača, a inspektori ili druge ovlaštene osobe mogu jednostavno izvršiti nadzor.

Dok država apelira na vozače da ispune zakonske obveze, na terenu se već godinama primjenjuju obrasci poslovanja koji propise ne samo zaobilaze, nego ih u praksi otvoreno krše, iako se formalno prikazuju kao usklađeni sa zakonom.