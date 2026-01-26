Lentismed jača Upravu: u poslovni razvoj dolazi Marin Tadić

Zagrebački proizvođač medicinskih pomagala s prihodima od 3,14 milijuna eura i 13 zaposlenih širi upravljački tim za daljnji rast

Hrvatska tvrtka Lentismed, koja razvija i proizvodi medicinska rješenja za inkontinenciju i njegu stome, pojačala je Upravu dolaskom Marina Tadića, iskusnog poslovnog i IT stručnjaka s više od 30 godina međunarodnog iskustva, potvrdili su iz društva.

Lentismed je poslovnu 2024. godinu završio s prihodima od oko 3,14 milijuna eura, uz rast u odnosu na prethodnu godinu, te oko 13 zaposlenih u Hrvatskoj, podaci su iz financijskih izvještaja za prošlu godinu. Kompanija se tako svrstavlja u segment malih poduzeća, ali bilježi kontinuitet rasta u prihodima i broju zaposlenih.

Tadić, novi član Uprave zadužen za poslovni razvoj, donosi iskustvo iz velikih tehnoloških sustava i regionalno upravljanje poslovima, stečeno u kompanijama poput Thomson Reuters, Hewlett-Packard i Oracle, gdje je vodio prodajne i strateške timove za tržišta srednje i jugoistočne Europe.

Iz Lentismeda kažu da je dolazak Tadića dio plana jačanja upravljačkih kapaciteta u trenutku kada tvrtka nastoji dodatno razviti poslovne procese i ubrzati međunarodnu ekspanziju. Tvrtka svoje proizvode, među kojima su i kateteri te pomagala za njegu stome, plasira na više međunarodnih tržišta kroz vlastitu proizvodnju i distribucijsku mrežu.

- Prepoznao sam u Lentismedu tvrtku sa snažnom međunarodnom prisutnošću i jasnom vizijom rasta – prilika da svojim iskustvom doprinesem konkretnim poslovnim iskoracima bila je odlučujuća - izjavio je Tadić.

Predsjednik Uprave Zlatan Žmirak rekao je da će Tadićevo strateško iskustvo biti ključno za daljnji razvoj tvrtke u 'fazi rasta i konsolidacije poslovanja'.

Lentismed posluje od 2010. godine i razvija rješenja koja, kako navode, olakšavaju svakodnevicu osobama s kroničnim i intimnim zdravstvenim izazovima, kombinirajući proizvodnju medicinskih pomagala s podrškom zdravstvenim stručnjacima.