Müller u Upravi DS Smitha, Tomislav Franko novi direktor Perija

Tomislav Franko podnio je ostavku na mjesto člana Uprave VARGONA te je imenovan generalnim direktorom tvrtke PERI OPLATE I SKELE za Adriatic regiju.

Na novoj funkciji bit će odgovoran za cjelokupno vođenje poslovanja i strateški razvoj tržišta u Hrvatskoj, Sloveniji te Bosni i Hercegovini.

U PERI dolazi s dugogodišnjim međunarodnim iskustvom u građevinskom sektoru. Kao komercijalni direktor i član uprave grupacije WIENERBERGER bio je zadužen za razvoj poslovanja u regiji jugoistočne Europe.