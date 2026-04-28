INVENTO Summit otvara vrata startupima i investitorima

Kako od ideje do milijuna? Pokušat će odgovoriti ovogodišnji INVENTO Summit koji se održava 26. svibnja u HUB385 u Zagrebu

INVENTO Summit je događaj koji startupima donosi kapital i znanje, a investitorima konkretne prilike za ulaganje, stoga posebno izdvajamo INVENTO Startup natjecanje, gdje će odabrani timovi prezentirati svoja rješenja i sudjelovati u 1-na-1 sastancima s predstavnicima desetak investicijskih fondova. Upravo taj direktan pristup kapitalu i stručnjacima jedan je od ključnih razloga zašto se summit pozicionirao kao relevantno mjesto za razvoj startupa u regiji. Prijava je jednostavna: INVENTO Startup competition.

Kroz tri panela raspravljat će se o privlačenju kapitala i izlasku na tržište, budućnosti mobilnosti te stvarnoj ulozi AI-ja u poslovanju danas. Među govornicima su predstavnici kompanija i fondova poput Infinuma, Vesna Deep Tech Funda, Deloittea i Hrvatskog Telekoma, koji će podijeliti konkretna iskustva iz prakse na tri ključne teme:

How to attract millions - Capital, Customers & Exit Paths, s: Nikola Kapraljević (Infinum), Nina Dremelj (Vesna Deep Tech Fund), Stjepan Zelić (Hypefy), Irena Šoljić (Metabelly), Mario Žderić (DECODE)

Building the Future of Mobility - From Labs to Roads, s: Goran Kanižaj (Mobilisis), Mirko Pavlinić (Hrvatski Telekom), Melita Milenković (Fakultet prometnih znanosti), Goran Batinić (Development Agency Split), i Ana Vesković Krešić (EIT Urban Mobility)

AI Is Not Coming - It's Already There (Running Your Company), sa: Marijan Mumdžijev (Strives AI), Hajdi Ćenan (airt), Dražen Oreščanin (Solvership), Gordan Kožulj (Deloitte Croatia) i Darko Jovišić (Robotiq.ai)

A kroz kratki razgovor s Tanjom Džido (tanja.džido) i Nikolom Komesom (InsideCX) propitat ćemo još par važnih tema: Building Global Reach: Brand, Community & Trust i What Founders Get Wrong About …(?)

INVENTO Summit organizira INVENTO Capital Partners, koji već više od 20 godina aktivno radi na razvoju inovacijskog ekosustava u regiji. Kroz akceleracijske programe podržava startupe od rane faze do faze rasta te kroz mrežu međunarodnih investitora pomaže u pristupu kapitalu. Događanjima i strukturiranim matchmaking aktivnostima aktivno povezuje startupe, industriju i investitore te stvara konkretne prilike za razvoj inovacija.

Kroz godine, INVENTO Summit okupio je više od 600 sudionika, 50 govornika i 20 investitora. Kako je bilo prethodnih godina pogledajte ovdje: INVENTO Summit kroz godine. Ovogodišnje izdanje donosi još više prilika za umrežavanje, razmjenu znanja i konkretne poslovne suradnje uz podršku odabranih partnera: EIT Urban Mobility, HAMAG-BICRO, Infobip, HUB385, Makerspace, Moje Malo Zlato te HEI2MARKET međunarodne inicijative koja povezuje akademski sektor s industrijom i potiče razvoju inovacija za izlazak na tržište.

Investitori koji će sudjelovati na 1:1 sastancima su: Vesna Deep Tech Fund, NVision Ventures, Fil Rouge Capital, Feelsgood, Aymo Ventures, EIT Urban Mobility, Meta Change Capital, Adriatic investors, Business Angels of Slovenia i Croatian Business Angels Network – CBAN.

Program Summita je usmjeren na ono što startupima zaista treba: kako osigurati financiranje, pronaći prve korisnike, skalirati poslovanje i primijeniti tehnologije poput umjetne inteligencije u svakodnevnom radu.

