Rast cijena nafte prelijeva se i na ostale robe, najviše na žitarice

Rast cijena nafte, jačanje dolara u odnosu na euro i suša tijekom zimske žetve u SAD-u podigli cijene svih žitarica s obje strane Atlantika

S obzirom da u političkom i pregovaračkom smislu nema promjene po pitanju rata i mira na Bliskom Istoku, cijene nafte su podržane, a taj se rast cijene preljeva i na ostale robe. To se dobro vidi na cijeni sojinog ulja koja je prošli tjedan porasla za pet posto ili na cijeni uljane repice koja je porasla 4,2 posto prošlog tjedna.

Stvari se brzo događaju i gledajući unaprijed, pred nama je veliki tjedan s mnogo podataka koje treba analizirati i procesuirati. U srijedu je sastanak FED-a i sve oči tržišta će biti usmjerene na taj sastanak, a već dan poslije bit će objavljeni podaci i o BDP-u SAD-a u prvom kvartalu kao i PCE. Pred toga, biti će objavljena financijska izvješća velikih i značajnih tehnoloških i poljoprivrednih korporacija, što će svakako dati živosti na tržištu kapitala.

Naravno da će sirova nafta i dalje ostati u fokusu, kao i vijesti o Iranu i Hormuzu. Pored toga, pratiti će se i napredak sjetve soje i kukuruza u SAD-u, stanje usjeva pšenice kao i vremenska prognoza za SAD, situacija oko sjetve i žetve u Južnoj Americi, politike oko biogoriva, gospodarska aktivnost u Kini te kretanje dolara. U suštini, neće biti dosadno.