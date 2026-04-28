Nakon iznenadne smrti dosadašnjeg predsjednika Uprave Ivana Leke, Šarić zauzima čelnu poziciju u Cromarisu

Ante Šarić novi je predsjednik Uprave Cromarisa. Naime, nakon iznenadne smrti dosadašnjeg predsjednika Uprave Ivana Leke, Nadzorni odbor (NO) donio je odluku o novom čelnom čovjeku.

Ante Šarić rođen je u Zadru 17. prosinca 1990. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2015. godine.U Cromarisu se zapošljava 2013. godine, gdje radi na različitim poslovima u financijama i kontrolingu.

Godine 2021. preuzima funkciju rukovoditelja sektora financija, koji uključuje računovodstvo, riznicu i kontroling. Direktorom financija imenovan je 2024., čime, uz financije, preuzima i upravljanje odjelima nabave, EU fondova i ESG-a.

Početkom 2025. Šarić upisuje program Advancing Organization Development and Mentoring na uglednoj školi ISOD, s ciljem daljnjeg razvoja liderskih vještina. U Upravi Cromarisa, osim Šarića, sjede i Dane Desnica te Tin Rukavina.