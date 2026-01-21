Država spašava investitore u OIE od gubitaka energetskih odobrenja

Ministarstvo gospodarstva produžuje rokove za energetska odobrenja kako investitori ne bi izgubili 4,7 milijuna eura i 711 MW projekata

Ministarstvo gospodarstva priprema izmjene Zakona o tržištu električne energije koje će investitorima u obnovljive izvore energije omogućiti produljenje rokova za energetska odobrenja ili, ako su već istekla, da ih dobiju nanovo, bez plaćanja naknade i na temelju već pribavljene dokumentacije. Potvrđeno je to Lideru iz dva neovisna izvora u energetskom sektoru.

Već smo izvještavali da su iz udruženja Obnovljivi izvori energije Hrvatske (OIEH) upozoravali da bi do kolovoza 2026. godine mogla isteći energetska odobrenja za 16 OIE projekata koji pokrivaju ukupno 711 MW planirane instalirane snage. Osim što bi to značilo zaustavljanje ovih investicija u proizvodnju energije, investitorima bi to stvorilo i znatan trošak, jer su za ishođenje 16 odobrenja morali uplatiti naknadu u ukupnom iznosu od približno 4,7 milijuna eura, odnosno oko 6,6 tisuće eura po megavatu priključne snage.