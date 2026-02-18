Istraživanje: Optimizam PE fondova u Srednjoj Europi u porastu

Prema najnovijem Deloitteovom izvješću povjerenja private equity fondova u Srednjoj Europi, indeks povjerenja ostaje na visokoj razini

Indeks povjerenja private equity fondova u Srednjoj Europi rastao je na 135 bodova signalizirajući pritom kontinuiranu otpornost i sposobnost Srednje Europe da kapitalizira prilike usprkos globalnim izazovima, priopćila je konzultantska kuća Deloitte. Novo izvješće pokazuje značajan porast optimizma u pogledu tržišnih aktivnosti u 2026. godini pri čemu 56 posto ispitanika očekuje rast aktivnosti, u usporedbi s tek 28 posto u prethodnom razdoblju.

Samo osam posto očekuje pad aktivnosti, što je ohrabrujući pokazatelj nakon slabijeg razdoblja transakcija nakon pandemije, posebno s obzirom na geopolitičku neizvjesnost u regiji i globalno.

Sentiment u vezi s gospodarskim očekivanjima također je snažan, pri čemu gotovo gotovo polovica (46 posto) očekuje poboljšanje uvjeta, što je porast u odnosu na četvrtinu (24 posto) u prvoj polovici godine. Očekivanja u pogledu financijske isplativosti ulaganja također su značajno porasla, pri čemu više od polovice (53 posto) očekuje poboljšanje.

– Ohrabruje nas vidjeti da povjerenje među private equity fondovima u Srednjoj Europi ostaje visoko. To je potvrda njihovog iskustva u razvoju portfolio kompanija kroz različite cikluse poslovanja te potvrda sposobnosti prepoznavanja i ostvarivanja prilika stvarajući time održivu vrijednost u kompanijama u koje ulažu. Kroz financijsku podršku private equity fondvi mogu značajno ubrzati rast poslovanja kompanija, omogućavajući im širenje na nova tržišta, rast prihoda i profitabilnosti te preuzimanje pozicije tržišnih lidera – kaže Lena Habuš, partnerica u Deloitteovom Odjelu za strateško savjetovanje i transakcije.

Povjerenje u dostupnost financiranja dugom nastavlja rasti u Srednjoj Europi, pri čemu 51 posto ispitanika očekuje porast dostupnosti financiranja dugom, što je porast u odnosu na 41 posto u prethodnom istraživanju i treće uzastopno razdoblje značajnog rasta. Istovremeno, broj ispitanika koji očekuju smanjenje likvidnosti gotovo se prepolovio, sa sedam na samo četiri posto. Ovo povjerenje vjerojatno odražava širenje izvora financiranja, pri čemu globalni kreditni fondovi surađuju s lokalnim pružateljima alternativnog duga kako bi dopunili bankovno financiranje, uz podršku povećanog kreditiranja u eurima čak i u zemljama s vlastitom nacionalnom valutom.

Druga polovica 2025. godine obilježena je nizom značajnih transakcija srednjoeuropskih private equity fondova, uključujući i uspješnu prodaju PAN-PEK-a, vodećeg hrvatskog proizvođača i distributera pekarskih proizvoda, poljskom lideru Inter Europolu, od strane Enterprise Investorsa. Ova transakcija ističe kontinuiranu aktivnost i mogućnosti rasta unutar same regije, navode iz Deloittea.

Regija bilježi trend 'obrnute globalizacije' (engl. reverse globalization) u M&A transakcijama, gdje poduzeća iz Srednje Europe preuzimaju tvrtke u Zapadnoj Europi. Ti primjeri uključuju latvijsku Agrovu koja je preuzela Sunrise Eggs u Ujedinjenom Kraljevstvu, kao i rumunjsku EMI grupu koja je preuzela Damm Deurentechniek u Nizozemskoj, što svjedoči o rastućoj snazi i financijskoj moći tvrtki podržanih privatnim kapitalom iz regije.

– ​Nedavne transakcije u regiji, poput prodaje vodećeg hrvatskog proizvođača PAN-PEK-a, jasno pokazuju otpornost tržišta i snagu private equity fondova u Srednjoj Europi. Unatoč kontinuiranoj geopolitičkoj neizvjesnosti, agilnost i iskustvo private equity fondova u regiji omogućili su stabilnost i najavu novog vala investicija. Nakon više od 30 godina izgradnje uspješnih poduzeća, sektor je pokazao iznimnu sposobnost prilagodbe, a očekujemo da će se transakcijske aktivnosti nastaviti, pa čak i ubrzati tijekom 2026. godine – dodala je Valentina Golić, viša menadžerica u Deloitteovom Odjelu za strateško savjetovanje i transakcije.