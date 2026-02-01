Nvidijin plan ulaganja 100 milijardi dolara u OpenAI 'na čekanju'
Velike tehnološke tvrtke i investitori poput SoftBank Group Corp natječu se u stvaranju partnerstava s OpenAI-jem
Nvidia je u rujnu najavila da planira ulaganje do 100 milijardi dolara u OpenAI u okviru dogovora koji bi kreatoru ChatGPT-a dao novac i pristup koji mu je potreban za kupnju naprednih čipova, ključnih za održavanje njegove dominacije u sve konkurentnijem okruženju.
WSJ, pozivajući se na ljude upoznate s tim pitanjem, rekao je da obje tvrtke preispituju budućnost svog partnerstva, a najnoviji razgovori uključuju ulaganje u vlasnički kapital vrijedno više desetaka milijardi dolara kao dio aktualne runde financiranja OpenAI-ja.
Izvršni direktor Nvidije Jensen Huang privatno je naglasio svojim suradnicima posljednjih mjeseci da je izvorni sporazum o ulaganju od 100 milijardi dolara bio neobvezujući i da nije bio finaliziran, navodi se u izvješću. Huang je također privatno kritizirao nedostatak discipline u poslovnom pristupu OpenAI-ja te je izrazio zabrinutost zbog konkurencije tvrtki poput Alphabetovog Googlea i Anthropica, dodao je WSJ.