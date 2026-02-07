Kako je EU osnovalo ekskluzivno muško društvo

Današnji ugovor iz Maastrichta potpisalo bi 19 ministara i pet ministrica vanjskih poslova i financija 12 država Europske zajednice

Tko zna kako bi danas izgledala Europa, pa i Hrvatska, ministri 12 država 7. veljače 1992. nisu potpisali dokument poznat kao Ugovor iz Maastrichta. Riječ je o gradu u Nizozemskoj (koja je tada predsjedala Europskom zajednicom), ali na tromeđi s Belgijom i Njemačkom. Tako se može reći da je Ugovor o europskoj uniji – kakav mu je službeni naziv – nastao 'u srcu Europe'.

Temeljem tog dokumenta, ratificiranog od strane 12 parlamenata, 1. studenoga 1993. osnovana je Europska unija. Uvedeno je europsko državljanstvo, utemeljena zajednička vanjska i sigurnosna politika, uspostavljena je bliska suradnja na području pravosuđa i unutarnjih poslova i postavljeni su temelji za uvođenje eura.

U međuvremenu je još 16 država ušlo u EU, a jedna od država osnivačica - Ujedinjeno kraljevstvo - izašla je iz EU (Brexit 2020.), pa EU danas ima 27 članica. Euro je službena valuta u 20 država. Hrvatske je u EU od 1. srpnja 2013., a u eurozoni i jedinstvenom schengenskom prostoru od početka 2023.

A tko su stvarno, imenima i prezimenima, osnivači Europske unije? Na Ugovoru su zapravo 24 potpisa ministara vanjskih poslova (MVP) i financija (MF) ili gospodarstva (MG) 12 članica tadašnje Europske zajednice. Dobar dio potpisnika obavljao je kasnije druge visoke dužnosti u međunarodnoj politici, a šestorica su bili i premijeri svojih država. Dvanaest ih je preminulo, a većina ostalih danas je u mirovini, s počasnim titulama, eventualno publicističkim i konzultantskim aktivnostima.

Najzvučnija imena među njima su – prema subjektivnom izboru – Nijemac Hans-Dietrich Genscher (koji je odigrao veliku ulogu u operaciji osamostaljivanja i međunarodnog priznanja Hrvatske), Danac Anders Fogh Rasmussen (glavni tajnik NATO-a), dugogodišnji irski premijer Bertie Ahern, Jean-Claude Juncker (predsjednik Europske komisije) i Nizozemac Hans van den Broek (europski povjerenik za proširenje EU, vrlo bitan za Hrvatsku).

S današnjeg aspekta seksistički zvuči činjenica da među ministrima financija i gospodarstva 1992. nije bilo ni jedne jedine žene, pa su i potpisnici sami muškarci. Koliko se Europa promijenila u protekle 34 godine pokazuje podatak da je na čelu tri ključna resora od 1992. do danas bilo 25 žena, Ugovor iz Maastrichta danas bi potpisalo 19 muškaraca i pet žena. Žene su i na čelu aktualnih Vlada u Danskoj, Italiji, Latviji, Litvi, pa i na čelu Europske komisije.

Pogledajte tko su potpisnici Ugovora iz Maastrichta.

BELGIJA

Mark Eyskens (MVP)

Povukao se iz politike; aktivan kao publicist i član Kraljevske akademije.

Philippe Maystadt (MF)

Kasnije: predsjednik Europske investicijske banke (EIB).

Preminuo 2017.

DANSKA

Uffe Ellemann‑Jensen (MVP)

Preminuo 2022.

Anders Fogh Rasmussen (MG)

Kasnije: premijer Danske, glavni tajnik NATO‑a.

Danas: politički konzultant, veliki protivnik Trumpovih aspiracija za Grenlandom

GRČKA

Antonis Samaras (MVP)

Kasnije: premijer Grčke (2012.–2015.).

Danas: izbačen iz vladajuće konzervativne stranke

Efthymios Christodoulou (MG)

Kasnije: predsjednik uprave Hellenic Petroleum i Eurobanke

FRANCUSKA

Roland Dumas (MVP)

Preminuo 2024.

Pierre Bérégovoy (MF)

Kasnije: premijer Francuske.

Preminuo 1993.

IRSKA

Gerard Collins (MVP)

Danas: u mirovini.

Bertie Ahern (MF)

Kasnije: premijer Irske (1997.–2008.).

ITALIJA

Gianni De Michelis (MVP)

Preminuo 2019.

Guido Carli (MF)

Preminuo 1993.

LUKSEMBURG

Jacques Poos (MVP)

Član Europskog parlamenta

Preminuo 2022.

Jean‑Claude Juncker (MF)

Kasnije: premijer Luksemburga, predsjednik Europske komisije.

Danas: aktivan u europskim institucijama.

NIZOZEMSKA

Hans van den Broek (MVP)

Kasnije: europski povjerenik.

Danas: u mirovini.

Wim Kok (MF)

Kasnije: premijer Nizozemske.

Preminuo 2018.

NJEMAČKA

Hans‑Dietrich Genscher (MVP)

Preminuo 2016.

Theo Waigel (MF)

Danas: odvjetnik i počasni predsjednik CSU‑a.

PORTUGAL

João de Deus Pinheiro (MVP)

Kasnije: europski povjerenik.

Preminuo 2024.

Jorge Braga de Macedo (MF)

Danas: profesor ekonomije.

ŠPANJOLSKA

Francisco Fernández Ordóñez (MVP)

Preminuo 1992. (nekoliko mjeseci nakon potpisivanja).

Carlos Solchaga (MF)

Danas: savjetnik i član think‑tankova.

UJEDINJENO KRALJEVSTVO

Douglas Hurd (MVP)

Preminuo 2024.

Francis Maude (tajnik u Ministarstvu financija)