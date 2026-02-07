Na današnji dan

Kako je EU osnovalo ekskluzivno muško društvo

7. veljače 2026.
Svi potpisnici Ugovora iz Maastrichta (Arhiva EU)

Svi potpisnici Ugovora iz Maastrichta

foto Arhiva EU
Goran Litvan
Goran Litvan

Današnji ugovor iz Maastrichta potpisalo bi 19 ministara i pet ministrica vanjskih poslova i financija 12 država Europske zajednice

Tko zna kako bi danas izgledala Europa, pa i Hrvatska, ministri 12 država 7. veljače 1992. nisu potpisali dokument poznat kao Ugovor iz Maastrichta. Riječ je o gradu u Nizozemskoj (koja je tada predsjedala Europskom zajednicom), ali na tromeđi s Belgijom i Njemačkom. Tako se može reći da je Ugovor o europskoj uniji – kakav mu je službeni naziv – nastao 'u srcu Europe'.

Temeljem tog dokumenta, ratificiranog od strane 12 parlamenata, 1. studenoga 1993. osnovana je Europska unija. Uvedeno je europsko državljanstvo, utemeljena zajednička vanjska i sigurnosna politika, uspostavljena je bliska suradnja na području pravosuđa i unutarnjih poslova i postavljeni su temelji za uvođenje eura.

U međuvremenu je još 16 država ušlo u EU, a jedna od država osnivačica - Ujedinjeno kraljevstvo - izašla je iz EU (Brexit 2020.), pa EU danas ima 27 članica. Euro je službena valuta u 20 država. Hrvatske je u EU od 1. srpnja 2013., a u eurozoni i jedinstvenom schengenskom prostoru od početka 2023.

A tko su stvarno, imenima i prezimenima, osnivači Europske unije? Na Ugovoru su zapravo 24 potpisa ministara vanjskih poslova (MVP) i financija (MF) ili gospodarstva (MG) 12 članica tadašnje Europske zajednice. Dobar dio potpisnika obavljao je kasnije druge visoke dužnosti u međunarodnoj politici, a šestorica su bili i premijeri svojih država. Dvanaest ih je preminulo, a većina ostalih danas je u mirovini, s počasnim titulama, eventualno publicističkim i konzultantskim aktivnostima.

Najzvučnija imena među njima su – prema subjektivnom izboru – Nijemac Hans-Dietrich Genscher (koji je odigrao veliku ulogu u operaciji osamostaljivanja i međunarodnog priznanja Hrvatske), Danac Anders Fogh Rasmussen (glavni tajnik NATO-a), dugogodišnji irski premijer Bertie Ahern, Jean-Claude Juncker (predsjednik Europske komisije) i Nizozemac Hans van den Broek (europski povjerenik za proširenje EU, vrlo bitan za Hrvatsku).

S današnjeg aspekta seksistički zvuči činjenica da među ministrima financija i gospodarstva 1992. nije bilo ni jedne jedine žene, pa su i potpisnici sami muškarci. Koliko se Europa promijenila u protekle 34 godine pokazuje podatak da je na čelu tri ključna resora od 1992. do danas bilo 25 žena,  Ugovor iz Maastrichta danas bi potpisalo 19 muškaraca i pet žena. Žene su i na čelu aktualnih Vlada u Danskoj, Italiji, Latviji, Litvi, pa i na čelu Europske komisije.

Pogledajte tko su potpisnici Ugovora iz Maastrichta.

BELGIJA

Mark Eyskens (MVP)

  • Povukao se iz politike; aktivan kao publicist i član Kraljevske akademije.

Philippe Maystadt (MF)

  • Kasnije: predsjednik Europske investicijske banke (EIB).
  • Preminuo 2017.

DANSKA

Uffe Ellemann‑Jensen (MVP)

  • Preminuo 2022.

Anders Fogh Rasmussen (MG)

  • Kasnije: premijer Danske, glavni tajnik NATO‑a.
  • Danas: politički konzultant, veliki protivnik Trumpovih aspiracija za Grenlandom

GRČKA

Antonis Samaras (MVP)

  • Kasnije: premijer Grčke (2012.–2015.).
  • Danas: izbačen iz vladajuće konzervativne stranke

Efthymios Christodoulou (MG)

  • Kasnije: predsjednik uprave Hellenic Petroleum i Eurobanke

FRANCUSKA

Roland Dumas (MVP)

  • Preminuo 2024.

Pierre Bérégovoy (MF)

  • Kasnije: premijer Francuske.
  • Preminuo 1993.

IRSKA

Gerard Collins (MVP)

  • Danas: u mirovini.

Bertie Ahern (MF)

  • Kasnije: premijer Irske (1997.–2008.).

ITALIJA

Gianni De Michelis (MVP)

  • Preminuo 2019.

Guido Carli (MF)

  • Preminuo 1993.

LUKSEMBURG

Jacques Poos (MVP)

  • Član Europskog parlamenta
  • Preminuo 2022.

Jean‑Claude Juncker (MF)

  • Kasnije: premijer Luksemburga, predsjednik Europske komisije.
  • Danas: aktivan u europskim institucijama.

NIZOZEMSKA

Hans van den Broek (MVP)

  • Kasnije: europski povjerenik.
  • Danas: u mirovini.

Wim Kok (MF)

  • Kasnije: premijer Nizozemske.
  • Preminuo 2018.

NJEMAČKA

Hans‑Dietrich Genscher (MVP)

  • Preminuo 2016.

Theo Waigel (MF)

  • Danas: odvjetnik i počasni predsjednik CSU‑a.

PORTUGAL

João de Deus Pinheiro (MVP)

  • Kasnije: europski povjerenik.
  • Preminuo 2024.

Jorge Braga de Macedo (MF)

  • Danas: profesor ekonomije.

ŠPANJOLSKA

Francisco Fernández Ordóñez (MVP)

  • Preminuo 1992. (nekoliko mjeseci nakon potpisivanja).

Carlos Solchaga (MF)

  • Danas: savjetnik i član think‑tankova.

UJEDINJENO KRALJEVSTVO

Douglas Hurd (MVP)

  • Preminuo 2024.

Francis Maude (tajnik u Ministarstvu financija)

  • Danas: član Doma Lordova
#Na Današnji Dan#Maastricht#Eu#Maastrichtski Ugovor#Europska Unija#Ugovor Iz Maastrichta
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right