Kako je EU osnovalo ekskluzivno muško društvo
Današnji ugovor iz Maastrichta potpisalo bi 19 ministara i pet ministrica vanjskih poslova i financija 12 država Europske zajednice
Tko zna kako bi danas izgledala Europa, pa i Hrvatska, ministri 12 država 7. veljače 1992. nisu potpisali dokument poznat kao Ugovor iz Maastrichta. Riječ je o gradu u Nizozemskoj (koja je tada predsjedala Europskom zajednicom), ali na tromeđi s Belgijom i Njemačkom. Tako se može reći da je Ugovor o europskoj uniji – kakav mu je službeni naziv – nastao 'u srcu Europe'.
Temeljem tog dokumenta, ratificiranog od strane 12 parlamenata, 1. studenoga 1993. osnovana je Europska unija. Uvedeno je europsko državljanstvo, utemeljena zajednička vanjska i sigurnosna politika, uspostavljena je bliska suradnja na području pravosuđa i unutarnjih poslova i postavljeni su temelji za uvođenje eura.
U međuvremenu je još 16 država ušlo u EU, a jedna od država osnivačica - Ujedinjeno kraljevstvo - izašla je iz EU (Brexit 2020.), pa EU danas ima 27 članica. Euro je službena valuta u 20 država. Hrvatske je u EU od 1. srpnja 2013., a u eurozoni i jedinstvenom schengenskom prostoru od početka 2023.
A tko su stvarno, imenima i prezimenima, osnivači Europske unije? Na Ugovoru su zapravo 24 potpisa ministara vanjskih poslova (MVP) i financija (MF) ili gospodarstva (MG) 12 članica tadašnje Europske zajednice. Dobar dio potpisnika obavljao je kasnije druge visoke dužnosti u međunarodnoj politici, a šestorica su bili i premijeri svojih država. Dvanaest ih je preminulo, a većina ostalih danas je u mirovini, s počasnim titulama, eventualno publicističkim i konzultantskim aktivnostima.
Najzvučnija imena među njima su – prema subjektivnom izboru – Nijemac Hans-Dietrich Genscher (koji je odigrao veliku ulogu u operaciji osamostaljivanja i međunarodnog priznanja Hrvatske), Danac Anders Fogh Rasmussen (glavni tajnik NATO-a), dugogodišnji irski premijer Bertie Ahern, Jean-Claude Juncker (predsjednik Europske komisije) i Nizozemac Hans van den Broek (europski povjerenik za proširenje EU, vrlo bitan za Hrvatsku).
S današnjeg aspekta seksistički zvuči činjenica da među ministrima financija i gospodarstva 1992. nije bilo ni jedne jedine žene, pa su i potpisnici sami muškarci. Koliko se Europa promijenila u protekle 34 godine pokazuje podatak da je na čelu tri ključna resora od 1992. do danas bilo 25 žena, Ugovor iz Maastrichta danas bi potpisalo 19 muškaraca i pet žena. Žene su i na čelu aktualnih Vlada u Danskoj, Italiji, Latviji, Litvi, pa i na čelu Europske komisije.
Pogledajte tko su potpisnici Ugovora iz Maastrichta.
BELGIJA
Mark Eyskens (MVP)
- Povukao se iz politike; aktivan kao publicist i član Kraljevske akademije.
Philippe Maystadt (MF)
- Kasnije: predsjednik Europske investicijske banke (EIB).
- Preminuo 2017.
DANSKA
Uffe Ellemann‑Jensen (MVP)
- Preminuo 2022.
Anders Fogh Rasmussen (MG)
- Kasnije: premijer Danske, glavni tajnik NATO‑a.
- Danas: politički konzultant, veliki protivnik Trumpovih aspiracija za Grenlandom
GRČKA
Antonis Samaras (MVP)
- Kasnije: premijer Grčke (2012.–2015.).
- Danas: izbačen iz vladajuće konzervativne stranke
Efthymios Christodoulou (MG)
- Kasnije: predsjednik uprave Hellenic Petroleum i Eurobanke
FRANCUSKA
Roland Dumas (MVP)
- Preminuo 2024.
Pierre Bérégovoy (MF)
- Kasnije: premijer Francuske.
- Preminuo 1993.
IRSKA
Gerard Collins (MVP)
- Danas: u mirovini.
Bertie Ahern (MF)
- Kasnije: premijer Irske (1997.–2008.).
ITALIJA
Gianni De Michelis (MVP)
- Preminuo 2019.
Guido Carli (MF)
- Preminuo 1993.
LUKSEMBURG
Jacques Poos (MVP)
- Član Europskog parlamenta
- Preminuo 2022.
Jean‑Claude Juncker (MF)
- Kasnije: premijer Luksemburga, predsjednik Europske komisije.
- Danas: aktivan u europskim institucijama.
NIZOZEMSKA
Hans van den Broek (MVP)
- Kasnije: europski povjerenik.
- Danas: u mirovini.
Wim Kok (MF)
- Kasnije: premijer Nizozemske.
- Preminuo 2018.
NJEMAČKA
Hans‑Dietrich Genscher (MVP)
- Preminuo 2016.
Theo Waigel (MF)
- Danas: odvjetnik i počasni predsjednik CSU‑a.
PORTUGAL
João de Deus Pinheiro (MVP)
- Kasnije: europski povjerenik.
- Preminuo 2024.
Jorge Braga de Macedo (MF)
- Danas: profesor ekonomije.
ŠPANJOLSKA
Francisco Fernández Ordóñez (MVP)
- Preminuo 1992. (nekoliko mjeseci nakon potpisivanja).
Carlos Solchaga (MF)
- Danas: savjetnik i član think‑tankova.
UJEDINJENO KRALJEVSTVO
Douglas Hurd (MVP)
- Preminuo 2024.
Francis Maude (tajnik u Ministarstvu financija)
- Danas: član Doma Lordova