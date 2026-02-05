Prva runda Trumpova carinskog rata. Svi se osjećaju pobjednicima

EU se pravi važan jer nije pao u recesiju. U 2026. veća opasnost prijeti od sloma tržišta državnih obveznica nego od carina

Ovoga tjedna navršava se pola godine otkad je američki predsjednik Donald Trump za osamdeset zemalja uveo ekstremno visoke carine na robu uvezenu u SAD. Trump polugodišnjicu, prigodno, obilježava prijetnjom višim carinama zemljama koje bi trgovale s Kubom i ne zna se kojom već prijetnjom susjednoj Kanadi (carine od 100 posto). Ovoga puta zbog najavljenih trgovinskih sporazuma s Kinom.

Šest mjeseci nakon globalnoga šoka koji je Trump izazvao suludo visokim carinama moglo bi se zaključiti da je strah od posljedica bio pretjeran. Zapravo se nije dogodilo ništa dramatično. A zanimljivo je da nakon te, nazovimo je tako, prve runde carinskog rata svi glavni borci tvrde da su pobjednici.