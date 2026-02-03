Svaki javni euro mora jačati EU industriju, a ne kapacitete izvan EU

Potpredsjednik Europske komisije za industriju Stéphane Séjourné objavio je danas zajednički proglas u vodećim europskim medijima, u kojem poziva na uvođenje tzv. europskih preferencija u industrijskoj i investicijskoj politici Europske unije. Tekst je istodobno objavljen u više država članica, a namijenjen je prvenstveno europskoj industriji i donositeljima odluka.

Séjourné u tekstu koji sam potpisuje polazi od teze da je globalno tržište ušlo u fazu trajne nestabilnosti, obilježene trgovinskim ratovima, masovnim subvencijama i narušenim pravilima međunarodne trgovine. U takvim okolnostima, poručuje, Europska unija si više ne može priuštiti pasivnu ulogu.

– Bez ambiciozne, pragmatične i učinkovite industrijske politike Europa riskira da postane tek prostor za proizvodnju drugih - upozorava Séjourn .

U središtu njegova apela je zahtjev da se europski javni novac, bilo kroz javnu nabavu, državne potpore ili investicijske programe, sustavno veže uz proizvodnju u Europi i stvaranje radnih mjesta unutar Unije.

Kao uzor navodi prakse drugih velikih ekonomija, prije svega Sjedinjenih Američkih Država i Kine, koje kroz programe poput Buy American ili Made in China otvoreno favoriziraju vlastitu industriju. Europa, prema njegovim riječima, više nema luksuz da se od toga suzdržava iz ideoloških razloga.

– Vrijeme je da i Europa jasno kaže: made in Europe - navodi u tekstu.

Posebno naglašava da se načelo europskih preferencija ne bi odnosilo samo na domaće tvrtke, nego i na strane investitore koji koriste europski novac ili europske poticaje.

– Tko koristi europska sredstva, mora značajan dio proizvodnje imati u Europi - stoji u poruci industriji.

Istodobno, Séjourné naglašava da se takav zaokret mora provoditi bez dodatnog birokratskog opterećenja, uz poštovanje međunarodnih obveza i u suradnji s pouzdanim partnerima, ali uz jasnu zaštitu europskih interesa.

Séjournéov apel može se čitati i kao upozorenje državama članicama: europski fondovi više neće biti samo instrument regionalne politike, nego i sredstvo industrijskog pozicioniranja. Za Hrvatsku to znači da će industrijska politika i upravljanje EU novcem morati biti znatno usklađeniji nego dosad.

Inače, ovaj je proglas objavljen uoči predstavljanja buduće uredbe o industrijskom ubrzanju EU, koja je najavljena za kraj veljače.

Séjournénov tekst objavljen je danas u Rzeczpospolita (Poljska), Le Figaro (Francuska), Corriere della Sera (Italija), El País (Španjolska), Frankfurter Allgemeine Zeitung (Njemačka), De Tijd (Belgija), Kathimerini (Grčka), Expresso (Portugal) i Dagens Nyheter (Švedska). Zanimljivo je i to da je porglas supotpisalo 1141 poslovnih čelnika i izvršnih direktora najvećih europskih tvrtki.