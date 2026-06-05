Kupnja rabljenog auta: Provjerite datum nabave, mogao bi biti skuplji

Porezni tretman ovisi o datumu nabave i odbitku pretporeza. Na automobile kupljene nakon 1. siječnja 2018. pri prodaji se obračunava PDV

Piše: Domagoj Bakran, ovlašteni porezni savjetnik, Kreston Croatia

Računovodstvena pravila za dugotrajnu materijalnu imovinu ujednačena su bez obzira na vrstu dugotrajne materijalne imovine, osim u slučajevima prodaje osobnih automobila, što je rezultat utjecaja poreza na računovodstvo. Sukladno računovodstvenim standardima dobit ili gubitak od prodaje osobnog automobila u računu dobiti i gubitka, neovisno o načinu knjiženja, trebaju biti prikazani na neto osnovi, kao prihod ili rashod od prodaje.