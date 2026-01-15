Koji je smisao natječaja na kojem pobjednik legalno dampira, a na kraju naplati više

Nedavno je bio i sudionik Liderove konferencije '48 sati' u Šibeniku, kada nas je zaintrigirao tvrdnjom da postoji sistemska pogreška u e-Savjetovanjima zbog koje taj portal ne ispunjava osnovnu funkciju – javnu raspravu

​​Miću Ljubenka, osnivača Odvjetničkog društva Ljubenko i partneri, poslovnoj javnosti nije potrebno posebno predstavljati. Taj stručnjak za trgovačko pravo sudjelovao je u izradi važnih zakona, poput Stečajnoga zakona iz 2015., izmjenama Ovršnoga zakona, Zakona o parničnom postupku, Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, Zakona o lobiranju itd. Tijekom pandemije koronavirusa Lider je pripremao priču o mogućem valu stečajeva, no jedino je Ljubenko od svih sugovornika prognozirao da ga neće biti zato što su na tržištu nakon donošenja toga Stečajnog zakona ostale tvrtke otpornije na krize. I imao je pravo. Nedavno je bio i sudionik Liderove konferencije '48 sati' u Šibeniku, kada nas je zaintrigirao tvrdnjom da postoji sistemska pogreška u e-Savjetovanjima zbog koje taj portal ne ispunjava osnovnu funkciju – javnu raspravu o propisima koji se pripremaju. U ovome intervjuu detaljno objašnjava o čemu je riječ i navodi primjere propisa koji su možda mogli biti bolji da nije te sistemske pogreške.

Kako dolazi do sistemska pogreške?

– Sustav e-Savjetovanja ima osnovnu funkciju da se prije Vladine i saborske procedure omogući sudjelovanje zainteresiranima u predlaganju zakonskih izmjena upravo prema ovlaštenom predlagatelju, a to su mjerodavna ministarstva. Međutim, to u biti nije tako. Stručna javnost danas ipak u provedbi e-savjetovanja ne može davati nikakve primjedbe ili prijedloge izvan onih koje je sámo Ministarstvo kao predlagatelj već dalo. Takav pristup izmjenama zakona već i javno zovemo 'kozmetičkim promjenama'. Prijedlog zakona u toj fazi zovemo 'nacrtom' i objavljujemo u sklopu e-savjetovanja. Ako je nacrt, to bi značilo da svi u toj početnoj fazi imaju pravo dati svoj prijedlog. Nema straha od inflacije prijedloga jer teško je dati prijedlog. To znači doslovno napisati kratak i jasan tekst nekog članka ili stavka zakona, sve to kratko i jasno obrazložiti, i to tako da je to svima prihvatljivo, da je objektivno, razumno, nužno i bolje od dotadašnjeg pravila. Neki nisu spremni na to iz dva razloga. Prvo, jer znaju da im je cilj subjektivan, na štetu nečijega tuđeg interesa. Drugo, i kad imaju objektivno vrijedan prijedlog, ne znaju kako ga artikulirati u kratak i jasan zakonski tekst s logičnim, jasnim obrazloženjem u korist većine ili svih. To bi se dalo riješiti i softverski u e-Savjetovanjima. Za prijedloge trebate imati rubriku za unos konkretnog teksta članka zakona s kratkim 'zašto', a za primjedbe bez prijedloga ne bi smjela postojati rubrika.