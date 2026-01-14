Građevinarima rastu plaće i do deset posto u ovoj godini

Nove izmjene kolektivnog ugovora donose veća materijalna prava i stabilnije uvjete za radnike u graditeljstvu

HUP-Udruga poslodavaca graditeljstva (HUP-UPG) i Sindikat graditeljstva Hrvatske (SGH) potpisali su devete izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za graditeljstvo, kojima osnovne bruto plaće za sve grupe složenosti iz Tarifnog priloga od veljače 2026. rastu za 10 posto , kao i materijalna prava radnika. Na početku svečanog događanja okupljene uzvanike pozdravio je gradonačelnik Grada Križevaca Tomislav Katanović, istaknuvši važnost graditeljstva kao jednog od ključnih sektora za lokalni i nacionalni gospodarski razvoj.

Sektor graditeljstva ima važan društveno-gospodarski značaj te zauzima istaknuto mjesto u gospodarstvu Hrvatske. Prema podacima s DZS-a, udio graditeljstva u bruto domaćem proizvodu u prva tri kvartala 2025. godine iznosi osam posto. Isto tako, zadnji podaci DZS-a pokazuju kako je u studenom 2025. godine u sektoru graditeljstva bilo zaposleno 130 tisuća radnika, što čini približno devet posto ukupno zaposlenih, potvrđujući kontinuirani rast zaposlenosti i gospodarske aktivnosti u ovom sektoru.

Na samom potpisivanju istaknuta je važnost kvalitetne i pravovremene realizacije projekata, uklanjanja nelojalne konkurencije, osobito u javnoj nabavi, suzbijanja sive ekonomije i rada na crno te socijalnog dampinga. Naglašena je i potreba stvaranja stabilnijih uvjeta poslovanja i zapošljavanja, zaustavljanja odljeva domaće radne snage te unaprjeđenja materijalnog položaja radnika i konkurentnosti hrvatskih građevinara.

Ugovor su potpisali predsjednik HUP-Udruge poslodavaca graditeljstva Mirko Habijanec i predsjednica Sindikata graditeljstva Hrvatske Jasenka Vukšić. Devete izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za graditeljstvo stupaju na snagu 1. veljače 2026. godine. Važeći Kolektivni ugovor za graditeljstvo sklopljen je 2015. godine, a najnovije izmjene donesene su s ciljem održivog razvoja građevinskog sektora, jačanja učinkovite primjene ugovora i poboljšanja položaja radnika.

- Cilj Kolektivnog ugovora je osigurati povećanje plaća te uređen i reguliran sustav za naš sektor. Potreba za tehničkim strukama je velika, no tome ne odgovara školski sustav, kao ni kontrola države koja se treba intenzivnije baviti suzbijanjem nelojalne konkurencije, osobito u javnoj nabavi. Neophodno je da, prema Zakonu o javnoj nabavi, obvezni razlog isključenja iz javnih natječaja bude neisplata plaće i nepoštivanje drugih prava iz Kolektivnog ugovora - istaknuo je Mirko Habijanec, predsjednik HUP-Udruge poslodavaca graditeljstva.

Predsjednica Sindikata graditeljstva Hrvatske Jasenka Vukšić naglasila je da ovim izmjenama Kolektivnog ugovora potvrđujemo da se kroz partnerski socijalni dijalog mogu postići održiva rješenja za sektor graditeljstva.

- S obzirom na to da je prosječna plaća u građevinarstvu oko 20 posto niža od prosječne plaće u Republici Hrvatskoj, očekujemo da će se ovim povećanjem osnovnih plaća svih grupa složenosti za 10 posto, kao i učinkovitijom kontrolom isplate plaća, ta razlika barem djelomično smanjiti. U budućim pregovorima očekujemo da taj odnos prosječnih plaća konačno okrenemo u korist radnika. Povećanje plaća i materijalnih prava važno je i za radnike i za poslodavce jer doprinosi stabilnijim i kvalitetnijim uvjetima rada, zadržavanju domaće radne snage te dugoročnoj održivosti sektora - rekla je Vukšić.

HUP-Udruga poslodavaca graditeljstva i Sindikat graditeljstva Hrvatske uspješan sektorski socijalni dijalog njeguju gotovo tri desetljeća te od 1996. godine granskim kolektivnim ugovorima kontinuirano unaprjeđuju sektor graditeljstva.