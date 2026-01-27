EU i Indija stvorile najveću zonu slobodne trgovine na svijetu

Dok se trgovinski ratovi zaoštravaju, Bruxelles i New Delhi stvaraju tržište od 2 milijarde ljudi. Očekuje se ušteda od 4 milijarde eura godišnje

U tjednu u kojem globalna tržišta drhte pred najavama novih američkih carina i dok geopolitička neizvjesnost gura zlato na povijesnih 5.000 dolara, iz New Delhija je stigao odgovor koji mijenja arhitekturu svjetske ekonomije. Potpisivanjem 'majke svih dogovora' između EU-a i Indije, stvorena je najveća zona slobodne trgovine na svijetu koja obuhvaća dvije milijarde ljudi. Dok Washington koristi carine kao oružje pritiska, čak i prema saveznicima poput Kanade i Južne Koreje, Bruxelles i New Delhi odlučili su se za suprotan smjer: dramatično rušenje barijera. Za europsku auto-industriju i poljoprivrednike, ovo nije samo novi izvozni kanal, već strateški pojas spasa u trenutku kada se transatlantski odnosi nalaze na najnižim razinama u povijesti.

- EU i Indija danas stvaraju povijest, produbljujući partnerstvo između najvećih svjetskih demokracija. Stvorili smo zonu slobodne trgovine od dvije milijarde ljudi, a obje strane će ekonomski profitirati - izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

Dogovoreni nacrt sporazuma sada treba proći pravnu reviziju i treba se prevesti na sve službene jezike EU-a. Nakon toga Komisija će Vijeću podnijeti svoj prijedlog za potpisivanje i sklapanje sporazuma. Nakon što Vijeće usvoji sporazum, EU i Indija mogu ga potpisati. Da bi sporazum stupio na snagu nakon potpisivanja trebat će suglasnost Europskog parlamenta i odluka Vijeća.

Indijski premijer Narendra Modi rekao je da je 'potpisan veliki sporazum između Europske unije i Indije'.

- Ljudi diljem svijeta ovo nazivaju majkom svih dogovora. Ovaj sporazum donijet će velike prilike za 1,4 milijarde ljudi u Indiji i milijune ljudi u Europi - rekao je.

EU i Indija su drugo i četvrto gospodarstvo u svijetu. Trgovinska razmjena između dviju strana do sada je iznosila preko 180 milijardi eura godišnje, a očekuje se da će ovaj sporazum udvostručiti izvoz robe iz EU u Indiju do 2032. godine ukidanjem ili smanjenjem carina na 96,6 posto izvoza robe iz EU-a u Indiju. Sveukupno, smanjenje carina donijet će uštede od oko četiri milijarde eura godišnje na carinama na europske proizvode, navodi Komisija.

Potpisani sporazum je najveći koji je Indija dosad dogovorila s nekim trgovinskim partnerom. Sporazum bi trebao osigurati europskim tvrtkama privilegiran pristup najmnogoljudnijoj zemlji na svijetu s 1,45 milijardi ljudi i najbrže rastućim velikim gospodarstvom, s godišnjim BDP-om od 3,4 bilijuna eura.

Sporazum predviđa smanjenje carina za europske proizvode koje nijedan od indijskih trgovinskih partnera nije dobio. Tako će se carine na automobile postupno smanjivati sa 110 posto na samo 10 posto, dok će se za automobilske dijelove u potpunosti ukinuti nakon pet do deset godina. Carine koje se kreću do 44 posto na strojeve, 22 posto na kemikalije i 11 posto na farmaceutske proizvode također će biti uglavnom ukinute.

Sporazum također predviđa ukidanje ili smanjenje visokih carina na izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iz EU-a, otvarajući ogromno tržište europskim poljoprivrednicima. Sadašnja carinska stopa na te proizvode u prosjeku je 36 posto.

Primjerice, indijske carine na vina smanjit će se sa 150 posto na 75 posto, po stupanju sporazuma na snagu, a kasnije bi mogle pasti na 20 posto. Carine na maslinovo ulje postupno će se smanjivati s 45 posto i za pet godina doći na nulu