Končar gradi šest vlakova za liniju Zagreb–Split, prvi stiže u srpnju

Projekt vrijedan 57,3 milijuna eura financira se kreditom EIB-a, a novi hibridni vlakovi trebali bi povećati udobnost i broj putnika

Uprava Končara predstavila je u ponedjeljak proizvodnju šest elektrodizelskih vlakova koji će od ove godine povezivati Zagreb i Split, a koji bi trebali pružiti veću udobnost putnicima i skratiti vrijeme putovanja između tih gradova.

Prvi vlak trebao bi biti isporučen u srpnju ove godine, a nakon toga do kraja godine po jedan svaki mjesec. Vrijednost projekta, koji se financira iz zajma Europske investicijske banke, iznosi 57,3 milijuna eura.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković rekao je tijekom obilaska proizvodnih pogona Končara - Električnih vozila da je trenutno u proizvodnji odnosno optjecaju 19 vlakova za HŽ Putnički prijevoz, od toga šest za dionicu Zagreb - Split.

U proizvodnji je i 20 niskopodnih tramvaja za Zagreb, naveo je Butković, dodavši da je dobro što se Hrvatske željeznice moderniziraju, odnosno što se nabavljaju novi vlakovi.

Upitan zašto u šest godina nije napravljen niti jedan metar pruge na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac, naglasio je da je to pitanje najvećim dijelom za one koji se konstantno žale, odnosno za Državnu komisiju koja poništava postupke javne nabave. Dodao je da on na te odluke ne može utjecati. Po njemu, nije normalno da dvije žalbe podnesene na odabir rušenja Vjesnika budu riješene za osam dana, a da se za spomenuti veliki strateški projekt rješenje na žalbe čeka i do pola godine.

Upitan je li prvi čovjek Brodosplita Tomislav Debeljak izbačen iz igre budući da su on i ministar obrane Anušić upisali nedovršene vojne brodove u upisnik brodova oružanih snaga, kazao je da on ne može govoriti o pravnim lijekovima na takve odluke. Istaknuo je, međutim da je Ministarstvo obrane izvršilo sve svoje financijske obveze prema Brodosplitu, kada se govori o ta tri broda.

Zamoljen da prokomentira Vučićevo zveckanje oružjem, kazao je da je to način Vučićevog funkcioniranja, te da je jedino koncentriran na svog uspješnog susjeda, koji ga je već jednom porazio u Domovinskom ratu.

Hibrid dizela i elektropogona

Predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza Željko Ukić naglasio je da će na relaciji od Zagreba do Splita voziti moderni, visokokomforni vlakovi, te da bi oni svojom kvalitetom mogli utjecati na veći broj putovanja. Također trebalo bi se, najavio je, skratiti i vrijeme putovanja između Zagreba i Splita.

Dok dođu novi vlakovi, istaknuo je, planira se i više linija za povezivanje Zagreba i Splita. Između ta dva grada danas se godišnje preveze oko 250 tisuća putnika. Rekao je i kako je najavljeno osiguranje sredstava za 36 novih vlakova, što će značajno povećati kvalitetu željezničkog prijevoza u državi.

Nadalje, pet novih elektrodizelskih vlakova, koji će biti isporučeni tijekom sljedeće godine, predviđeno je za povezivanje, Osijeka, Rijeke i Pule.

Predsjednik Uprave Končara Gordan Kolak istaknuo je kako je karakteristika novih vlakova da su na njima primijenjene najsuvremenije tehnologije.

- Vlak je hibrid dizela i elektropogona - hibrid upravo zbog činjenice da će voziti na dionicama pruge koje su dijelom elektrificirane, a dijelom nisu elektrificirane - rekao je Kolak.

Naime, Zagreb i Split povezuje pruga duljine 429 kilometara koja je elektrificirana od Zagreba do Oštarija (103 km), a od Oštrija do Splita neelektrificirana.

Otkrio je i da se radi o kompoziciji duljine 75 metara, koja se sastoji od četiri različita dijela vlaka. Ima 150 sjedećih mjesta, od čega 18 u prvom razredu i opremljen je vrhunskim tehnologijama. Putnicima u vlaku će, uz ostalo, bit omogućen besplatan pristup internetu.