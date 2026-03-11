Zaustavlja se rušenje Vjesnika zbog azbesta na vrhu nebodera

U pripremi postupka nabave provjerena je prisutnost azbesta, ali na nižim etažama, kazao je državni tajnik Tonči Glavinić

Od rušenja Vjesnikovog nebodera i normalizacije prometa kroz taj dio grada još neko vrijeme neće biti ništa. Kako je potvrdio državni tajnik u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavinić, na 16. katu Vjesnika otkriven je azbest, navodi Jutarnji list. Glavinić je dodao da je nakon toga zabranjen daljnji rad na tom dijelu nebodera koji je uništen u velikom požaru sredinom studenog prošle godine.

Zbog toga se odgađaju radovi na rušenju, ali posredno i otvorenje Slavonske avenije, za koje je rok bio 30 dana od početka radova. - Izvođač ima tvrtku koja će ukloniti azbest. Mi smo u pripremi postupka nabave provjerili etaže zbog prisutnosti azbesta, no na nižim etažama - kazao je Glavinić. Azbest je otkriven tek na 16. katu.

Također je istaknuto da opasnosti za građane nema. Zavod Andrija Štampar ima mjerne postaje blizu Vjesnika te oni, kako su i ranije poručili, nisu zabilježili ikakve povišene razine u zraku.

Podsjetimo, posao rušenja Vjesnikove zgrade vrijedan je 4,2 milijuna eura (bez PDV-a), a na natječaju je pobijedila tvrtka Eurco u konkurenciji s 33 kompanije.

Ta je kompanija specijalizirana 'za izvođenje poslova rušenja i uklanjanja građevina, reciklažu građevnog materijala, izgradnju objekata posebne namjene', kako piše na njezinoj internetskoj stranici. No to nije sve – također je registrirana za sanaciju odlagališta komunalnog otpada. Na odabir Eurca žalile su se tvrtke Joning i V.D.M. Promet, no Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) odbila je njihove žalbe sredinom veljače.

DKOM je ocijenio da su u konkretnom slučaju ispunjeni svi zakonski uvjeti za primjenu pregovaračkog postupka bez prethodne objave zbog iznimne žurnosti uzrokovane požarom i ugroženom stabilnošću zgrade. U obrazloženju se navodi da bi provođenje redovnog otvorenog postupka, čak i uz skraćene rokove, značajno produljilo nabavu i time povećalo sigurnosni rizik.

Komisija je također zaključila da kriteriji sposobnosti i način bodovanja ponuda nisu bili diskriminatorni te da nisu povrijeđena načela jednakog tretmana i tržišnog natjecanja, a žaliteljima je odbijen i zahtjev za naknadu troškova postupka.