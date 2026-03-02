Poslovanje kompanija rekordno, a CROBEX pada - tko je podbacio?

Iako je većina domaćih kompanija zabilježila rast financijskih rezultata, ususret rezultatima porasla su i sama očekivanja investitora

Ako je suditi isključivo po kretanju dioničkog indeksa CROBEX u posljednjih nekoliko dana, najvažnije hrvatske kompanije imale su dosta tešku 2025. godinu. Samo tijekom ovog tjedna indeks je izgubio 1,3 posto vrijednosti, od čega najviše u četvrtak, kada je oslabio više od jedan posto. Uz dva blago pozitivna dana, glavno dioničko mjerilo u padu je od 13. veljače. Mali predah donio je petak s rastom od 0,2 posto, na 4020 bodova.

Ovakav negativan sentiment naizgled je neobičan s obzirom na poslovne rezultate najvećih hrvatskih kompanija. Primjerice, Končar je na razini grupe izvijestio o 220,7 milijuna eura lanjske neto dobiti, čime je ubilježio već šestu uzastopnu rekordnu poslovnu godinu. Domaći investitori na to su uzvratili rasprodajom dionice koja je u četvrtak izgubila gotovo četiri posto vrijednosti. Prodajni pritisak, nešto slabijeg intenziteta, nastavio se i u petak, pa je najlikvidnija domaća dionica oslabila dodatnih 0,25 posto, trgujući se po 800 eura.

Samo normalno 'hlađenje'?

Podravka se pak u četvrtak pohvalila prelaskom granice od milijardu eura prihoda uz rekordnu profitabilnost od gotovo 75 milijuna eura. Nakon mlake reakcije od 0,3 posto rasta u četvrtak, u petak je Podravkina dionica poskupila 0,7 posto, ojačavši na 149,50 eura. U lepezu negativnih reakcija domaćih ulagača vrijedi ubrojiti i informatičku kompaniju Span, koja je u petak objavila godišnje izvješće.

U njemu stoji da je Span lani povećao ukupne prihode za 28 posto, na 233,2 milijuna eura, dok je neto dobit od 5,7 milijuna eura za 68 posto veća. Investitori su na to reagirali rasprodajom dionice koja je u jednom trenutku gubila 5,5 posto. U poslijepodnevnom dijelu trgovanja malo se oporavila uz gubitak vrijednosti od 3,9 posto, na 63,80 eura.

Samo tijekom ove godine CROBEX je porastao 4,2 posto. Je li negativan sentiment koji je zapljusnuo ovoga tjedna Zagrebačku burzu tek normalno 'hlađenje' tržišta kako bi pronašlo temelj za daljnji rast ili u objavljenim izvješćima investitori vide pokazatelje koji sugeriraju da će profitabilnost u narednim mjesecima bitno oslabiti? Domaći financijski analitičari smatraju da su dobri rezultati već dobrim dijelom ugrađeni u cijene, no dio kompanija ipak nije ispunio očekivanja.

Mješovita izvedba

Financijski analitičar Erste banke, Davor Špoljar, kaže kako je kvartalna sezona rezultata bila dosta mješovita, jer iako je većina kompanija zabilježila rast financijskih rezultata te čak i rekordne brojke na godišnjoj razini, ususret rezultatima su i sama očekivanja investitora porasla. - Stoga ne iznenađuje mlaka reakcija, čak i negativna na pojedine objave – ističe Špoljar.

Davor Špoljar, analitičar Erste banke

Kako dodaje, u bazenu od desetak kompanija koje Ersteovi analitičari detaljno prate, polovina njih je isporučila rezultate u skladu s očekivanjima, a ostatak je zabilježio približno jednak broj podbačaja kao i prebačaja. - Rezultati kompanija iz turističkog sektora, kojima je to sezonalno manje bitan kvartal, ali i telekom sektora, bili su uglavnom očekivani, a tako je i tržište reagiralo, bez dramatičnih oscilacija. Najzanimljivije je bilo u industrijskom sektoru, koji je u fokusu investitora u zadnje vrijeme, te se u sezonu rezultata ušlo s poprilično visokim očekivanjima, koja su investitori već bili ugradili u cijene dionica prije same objave – kaže Špoljar.

Končareva izdanja, iako i dalje sa snažnim rastom, ipak su podbacila očekivanja te su se marže i rast dobiti korigirali u drugom dijelu godine u odnosu na viđeno u prvom dijelu, na što je tržište negativno reagiralo, pojašnjava Ersteov analitičar. - Još jedan 'industrijalac', AD Plastik, bio je glavna zvijezda sezone rezultata te je uspio prebaciti ionako visoka očekivanja, na krilima svog pridruženog društva EAPS u Rumunjskoj, što je tržište honoriralo skokom dionice iznad osam posto na dan objave – kaže Špoljar.

Atlantic pozitivno iznenadio

Inače, raspoloženje ulagača prema AD Plastiku, koji je objavio skok dobiti od 564 posto, u petak je bilo dijametralno suprotno. Dionica tog proizvođača automobilskih dijelova potonula je više od četiri posto, pa se njome trgovalo po 27,50 eura. Špoljar kaže kako je prehrambeni sektor imao mješovitu izvedbu, gdje je Atlantic Grupa pozitivno iznenadila u zadnjem kvartalu, već ranije nagovijestivši oporavak nakon izazova koje su imali s cijenama sirovina, u prvom redu kave. Atlanticova dionica u petak je bila među malobrojnim dobitnicima s rastom cijene od tri posto na 52 eura.

- Rezultat Podravke je u prvom redu bio pod utjecajem konsolidacije preuzetog poljoprivrednog poslovanja od Fortenove, pa je vidljiv porast po svim linijama poslovanja, ali uglavnom bez nekih velikih iznenađenja – komentirao je Ersteov analitičar.

Inače, pad cijena dionica nakon objavljenih dobrih rezultata nije neobičan, posebice na velikim, likvidnim tržištima. Posljednji primjer došao je u četvrtak – Nvidia, najveća tehnološka globalna zvijezda, nakon objave još jednih rezultata iznad očekivanja, u četvrtak je izgubila pet posto vrijednosti.