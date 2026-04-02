Direktor BYD-a: 'Ne idemo odmah na struju u Hrvatskoj'

David Kušanić otkriva strateški smjer na plug-in hibride zbog infrastrukture i cijene; već 1100 narudžbi i plan za snažan rast

Tek što se slegnula prašina nakon BYD-ova ulaska na domaće tržište, najveći svjetski igrač u segmentu električnih vozila odlučio je prekinuti fazu opreznog taktiziranja i povući potez koji nitko nije očekivao. Naime, njegova prva veća ofenziva na domaće ceste počiva na plug-in hibridima umjesto na vozilima na struju.

Plan je jasan: dok se Hrvatska još bori s infrastrukturom i skepsom prema potpunoj elektrifikaciji, BYD nudi meki prijelaz i vozila koja su cjenovno pristupačnija od europske konkurencije. Zaokret, naravno, ne znači odustajanje od e-vozila na našem tržištu.

Cilj je najprije osvojiti povjerenje hibridima, a zatim tržište preodgojiti o prednostima e-mobilnosti i vlastitih baterija, i to dok se istodobno kuju planovi za gradnju najbrže mreže punjača u Hrvatskoj. O toj strategiji, ali i analizi prve godine poslovanja, 'tajnim agendama' s dilerima i ambiciji da se prodajni brojevi udvostruče razgovarali smo s Davidom Kušanićem, zamjenikom regionalnog direktora (engl. deputy country manager) BYD-a za Hrvatsku i Sloveniju​.

Prošlo je otprilike godinu dana otkako je BYD službeno došao na hrvatsko tržište. Kako biste ocijenili prvu godinu poslovanja? Jesu li prodajni rezultati nadmašili vaša očekivanja i predviđanja?

– Službeno lansiranje brenda održano je 23. travnja 2025. i tada je s partnerom Harmony Autom otvoren prvi BYD-ov salon u Savskoj u Zagrebu. Naš drugi partner, Auto Hrvatska, krenuo je nedugo zatim sa svojim privremenim salonom u City Centeru one West, a službeni salon otvoren je u rujnu. U studenome smo s Auto Hrvatskom otvorili Split. To su nam lani bila tri glavna salona s kojima smo počeli, a uz njih imamo servisni centar i Harmonyjevo prodajno mjesto na Samoborskoj cesti. Do kraja prošle godine ostvarili smo 365 registracija. Za brend koji je tek nekoliko mjeseci bio na tržištu to je prilično dobar broj.

Jeste li zadovoljni tim rezultatima?

– Budući da smo ove godine u prvome kvartalu prodali gotovo jednak broj vozila kao u cijeloj prošloj godini, registriranih vozila moglo je i trebalo biti više, ali, nažalost, nije jer su se subvencije za električne automobile počele davati prilično kasno. I ne samo da su se počele davati kasno nego je i postupak njihova odobravanja trajao dugo, što nas je usporilo. Zato je automobila na cestama manje nego što ih je trebalo biti. Osim registiranih automobila, drugu stavku smatram većim uspjehom – narudžbe. U šest mjeseci zabilježili smo ih više od 1100. Taj podatak govori za sebe.

Koliko je onda BYD-ovih vozila dobilo subvencije Fonda na natječaju za pravne osobe i obrtnike, imate li taj podatak?

–​ BYD-ov udio u ukupnim prijavama bio je 31,9 posto. To nam je također zanimljiv podatak, to više što je Tesla na istom natječaju imao 13 posto udjela. Nijedan drugi brend električnih vozila nije imao toliko prijava kao mi.