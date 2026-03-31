Poslovne investicije

Qelo otvara novi investicijski krug za mrežu brzih punionica

31. ožujka 2026.
Tesla na punionici Qeloa

foto
Lider
Brend električnih punionica Qelo tvrtke enasolAuto ide u novi investicijski krug u kojem će 10 posto vlasništva, odnosno tisuću udjela pojedinačne vrijednosti 3.000 eura, ponuditi građanima, poduzetnicima i institucionalnim ulagačima, kako bi prikupio 3 milijuna eura namijenjenih daljnjem širenju mreže punionica. Priopćili su to danas iz Qeloa.

- Model ulaganja temelji se na namjenskom društvu (SPV – Special Purpose Vehicle), putem kojeg investitori stječu udio u tvrtki enasolAuto, vlasniku Qelo brenda. Ovaj model odabran je zbog jednostavnosti i transparentnosti za ulagače, a već se pokazao vrlo uspješnim u prethodnoj takvoj prodaji. Prikupljena sredstva bit će usmjerena na daljnje jačanje poslovnih kapaciteta i ubrzanje razvoja Qelo infrastrukture – navodi se u priopćenju.

Qelo je objasnio da njihova mreža trenutno obuhvaća 24 lokacije s 92 mjesta za punjenje, a do kraja godine planiraju udvostručiti kapacitet, instalacijom dodatnih 90 ultra-brzih (UFC) priključaka na više od 20 novih lokacija diljem Hrvatske. Više od trećine registriranih vozača električnih automobila u Hrvatskoj, naveli su iz Qeloa, koristi baš njihove usluge.

Iskustvo s obveznicama i rast korisnika

- Iza nas je uspješno iskustvo financiranja kroz javnu ponudu korporativnih obveznica, što dodatno potvrđuje sposobnost skaliranja poslovanja - pojasnio je Predrag Šeatović, predsjednik uprave.

Podsjetimo, Qelo je lanjskim izdanjem obveznica privukao snažan interes ulagača i prikupio više od tri milijuna eura.

U priopćenju se navodi da električna vozila trenutno čine manje od jedan posto ukupnog voznog parka u Hrvatskoj, no procjene pokazuju da bi se broj električnih vozila s današnjih 12.500 mogao povećati za više od osam puta do 2030. godine. Qelo na tome temelji svoje aktivnosti u razvoju mreže punionica.

Valuacija 30 milijuna, cilj preko 100 milijuna eura infrastrukture

Na podacima o vrijednosti prvih 60 ultra-brzih priključaka, konstatira se u priopćenju ovog brenda, Qelo je procijenjen na 30 milijuna eura, a nakon planirane izgradnje gotovo 200 novih priključaka, ukupna vrijednost njihove infrastrukture mogla bi premašiti 100 milijuna eura. Prema njihovoj ocjeni, usporedive tvrtke u Europskoj uniji, sa sličnom razvijenosti mreže, postižu valuacije od 400 do 500 milijuna eura.

Prema ranijim izvještajima, nekonsolidirani prihodi Qeloa dosegnuli su u 2025. godini 553.757 eura, dok su 2024. iznosili 203.362 eura. Unatoč rastu prihoda, kompanija je i dalje u investicijskoj fazi, te je u 2025. godini ostala s negativnom EBITDA od -409 tisuća eura, uz 1,75 milijuna eura investicija.

Zbog planiranih ulaganja, negativna operativna dobit očekuje se i u 2026. godini, ali isto tako i rast prihoda na razinu između 1 i 1,5 milijuna eura.

#Investicije#Električna Vozila#Punionice#Qelo#E-mobilnost#Startup#Hrvatska#Ultra-brzi Punjači#Predrag Šeatović
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right