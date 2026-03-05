Moguća ponovna subvencija energenata zbog rata na Bliskom istoku

Spremni smo donositi akte kojima ćemo ograničiti cijene energenata ako to bude potrebno, rekao je premijer Andrej Plenković

Vlada će odgovoriti na mogući rast cijena energenata uslijed krize na Bliskom istoku, poručio je na sjednici vlade u četvrtak premijer Plenković, dodajući da su u tijeku evakuacije hrvatskih građana iz te regije u kojoj od subote bjesni rat.

- Spremni smo donositi akte kojima ćemo ograničiti cijene energenata ako to bude potrebno, kao i uvođenje drugih mjera kojima se pomoglo već prije našim građanima i gospodarstvu - najavio je premijer Plenković za slučaj “dugotrajnijeg zatvaranja Hormuškog tjesnaca”.

- Globalno govoreći, to bi sve skupa moglo rezultirati i naglim rastom cijene nafta i plina, kao i novim inflatornim pritiscima. Vlada će znati odgovoriti - uvjerava premijer.

Teheran je u utorak 'zatvorio' Hormuški tjesnac kroz koji prolazi petina svjetske proizvodnje nafte i LNG-ja. Promet tim prolazom u praksi je zatvoren već pet dana, otkako je Iran tamo napao pet brodova.

Premijer je poručio i da su iz Irana, Izraela i Jordana evakuirani svi hrvatski državljani koji su to zatražili, dodajući da nadležna ministarstva poduzimaju 'sve raspoložive mjere da u najkraćem mogućem roku' vrate što više građana koji se jave da su za to u potrebi.

- U ovom je trenutku zrakoplov Croatia Airlinesa s kapacitetom od 149 mjesta na putu za zračnu luku Dubai - koji bi navečer trebao sletjeti u Zagreb, dodao je, najavljujući da je vlada spremna na još tri repatrijacijska leta hrvatskim zrakoplovima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, zemlje američke saveznice na udaru zračnih napada odmazde Irana nakon napada SAD-a i Izraela.

Osim hrvatskim zrakoplovima, vlada je s komercijalnim tvrtkama iz Emirata dogovorila da se preveze 300-tinjak hrvatskih državljana u četvrtak navečer, a s tvrtkom flydubai povratak 40-ak Hrvata u petak, o hrvatskom trošku.

Plenković napominje da se uglavnom u prvoj fazi radi o u ljudima koji su tamo u kraćem boravku ili na odmoru, a da je vlada spremna pomoći i rezidentima, kojih prema podacima Ministarstva vanjskih i europskih poslova u UAE-u ima 2000, a u Omanu dvadesetak.

- Svi oni još imaju i opciju da se vrate komercijalnim letovima u Europu - s kojom je Hrvatska u uskom kontaktu radi izmjene sigurnosnih informacija, zaključuje premijer.