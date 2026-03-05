Rat SAD – Iran: Bit će čudo ako svjetska ekonomija izdrži novi šok

Nakon financijske krize 2009., COVID-19 2020., rata u Ukrajini 2022., Trumpovih carina 2024., sada je na djelu novi šok – sveopći rat na Bliskom istoku

Tri dana nakon što je u subotu 28. veljače pokrenuo bombardiranje Irana svim mogućim sredstvima, predsjednik SAD-a Donald Trump u svome je bahatom stilu izjavio da oružja za nastavak udara na Iran ima u gotovo neograničenim količinama. I da se ratovi mogu voditi zauvijek trošeći samo te zalihe. Četvrti dan, u utorak, objavljena je vijest da je taj isti Trump za petak hitno sazvao najvažnije američke proizvođače oružja. Tema sastanka: ubrzanje proizvodnje oružja jer Pentagon traži nadopunjavanje zaliha.

Moguće je zamisliti da bi se u petak neki od čelnika vojnoindustrijskoga kompleksa ohrabrio i pitao ima li u američkoj blagajni dovoljno novca za povećane narudžbe. Jednako tako moguće je zamisliti odgovor da s plaćanjem neće biti problema. Skupilo se nešto milijardi od carina, Kongres će još jednom odobriti probijanje granica dopuštenoga zaduživanja, a tu je i spasonosni Hormuški tjesnac.

Koji je iranska iznervirana vlast, na Trumpovu radost, odlučila zatvoriti. Pa tankeri više ne izvoze naftu iz zemalja Zaljeva. Posljedica je toga eksplozija rasta cijena nafte i plina na svjetskim tržištima. Slučajno, SAD može ponuditi svoje energente. Nakon što su američki potrošači platili velik dio uvedenih carina, sada će potrošači diljem svijeta, uza žrtvu inflacije, plaćati nastavak osvajanja koja si je u svome mandatu zaželio Trump i oni koji iza njega stoje.