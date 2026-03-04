Žene na čelu tvrtki su i dalje rijetkost, ali ostvaruju veće prihode

Nova EU direktiva obvezuje velike tvrtke i one izlistane na burzi da do 30. lipnja u uprave i nadzorne odbore imenuju barem 33 posto žena

Od tisuću najvećih hrvatskih tvrtki prema ostvarenim prihodima, njih samo 88 ima žene na čelnoj poziciji, što čini tek nešto manje od devet posto, dok preostalih 91 posto tvrtki vode muškarci. Ovi podaci posebno su zanimljivi uzme li se u obzir činjenica da su tvrtke kojima upravljaju žene u prosjeku veće od onih kojima upravljaju njihovi muški kolege.

Naime, dok prosječna tvrtka s liste ostvaruje oko 100 milijuna eura prihoda, one na čijem su čelu žene u prosjeku bilježe 152 milijuna eura prihoda.

Rezultati su to opsežnog Liderovog istraživanja o broju žena na upravljačkim pozicijama, koje je danas na konferenciji udruge poslovnih žena Lead.You ususret Danu žena predstavila Bojana Božanić, direktorica Lidera.

Bojana Božanić, direktorica Lidera

Analiza pokazuje da od 80 kompanija na Zagrebačkoj burzi, koje ukupno imaju 237 članova uprave, žene čine 22,8 posto (54 članice). Ipak, zabrinjava podatak da čak polovica tih kompanija nema niti jednu ženu u upravi. Nešto je bolja situacija kod 20 kompanija iz Crobex indeksa, gdje četvrtinu članova uprava čine žene.

U 47 kompanija u potpunom ili djelomičnom državnom vlasništvu zastupljenost u upravama iznosi 19,5 posto, no s 12 predsjednica uprava ovaj je sektor u tom segmentu uspješniji od burzovnih izdavatelja.

– Određeni pomaci postoje, oni su još uvijek skromni, no dugoročno situacija ide nabolje. Nužno je zaključiti što su prepreke koje sprječavaju da žene budu na višim pozicijama, uzevši u obzir da žene čine 50 posto stanovništva i dominiraju u rezultatima obrazovanja, pa njihov broj i stručnost sigurno nisu prepreka – istaknula je Božanić.

No, vremena za napredak je malo jer prema EU direktivi o poboljšanju rodne ravnoteže, obveznici moraju ostvariti svoje ciljeve do 30. lipnja ove godine, do kada je potrebno 33 posto svih direktorskih pozicija popuniti podzastupljenim spolom. Direktiva se prvenstveno odnosi na velika trgovačka društva izlistana na burzi koja zapošljavaju više od 250 djelatnika, no njezini se standardi u Hrvatskoj prenose i na velika poduzeća u državnom vlasništvu kako bi javni sektor služio kao primjer u uvođenju ovih kvota.

Snaga kompetencija

Žene na upravljačkim pozicijama moraju postati pravilo, a ne iznimka, naglasila je to Jasminka Horvat Martinović, direktorica Udruge Lead.You, jer je položaj žena pitanje naše konkurentnosti, inovativnosti i budućnosti.

Jasminka Horvat Martinović

– Razlika u plaćama između muškaraca i žena i dalje postoji. Situacija se mijenja, ali u vrijeme brzih promjena i odluke donosimo brzo, stoga smatramo da se i taj proces ravnopravnosti treba ubrzati. Promjene koje donosi umjetna inteligencija neće pitati za spol, ali će zahtijevati našu punu kolektivnu inteligenciju. Ne tražimo intervenciju koja bi nam poklonila pozicije, mi smo ih već zaslužile rezultatima, nego tražimo partnerstvo. Želimo Hrvatsku u kojoj žena na čelu kompanije nije vijest, nego standard – poručila je Horvat Martinović.

Konferenciji je prisustvovao i predsjednik Vlade RH Andrej Plenković, koji je ocijenio da statistički podaci pokazuju jasan korak naprijed u oba sektora.

– Nismo još na razini na kojoj bismo htjeli biti, ali nismo daleko od europskog prosjeka – izjavio je premijer.

Andrej Plenković, Ivana Budin Arhanić

Osvrnuo se i na političku zastupljenost, istaknuvši da u Hrvatskom saboru trenutno sjedi 49 zastupnica (otprilike trećina), što smatra solidnim za najmlađu članicu EU. Na pitanje moderatorice razgovora Ivane Budin Arhanić, članice Uprave Valamar Riviere, o ciljevima za državne tvrtke, koji su bitni i za ulazak Hrvatske u OECD, premijer je najavio promjene koje prate spomenute europske standarde.

– Preuzeli smo tu obvezu. Dolaskom novog ministra financija i novim modelom upravljanja državnim tvrtkama, uskoro ide uredba i javno savjetovanje. Zatim slijede natječaji gdje će se na drugačiji način bodovati kriteriji imenovanja, a do kraja godine očekujemo potpuno novu strukturu – rekao je premijer.

Na izravno pitanje zašto je u državnim tvrtkama i dalje mali broj žena na najvišim funkcijama, Plenković je bio iskren.

– Koliko se sjećam, na javne pozive se i dalje javlja veći broj muškaraca. Statistika daje takvu sliku, ali vjerujem da će zajamčena kvota od 33 posto, koju nalaže Direktiva, potaknuti veći interes koji će pratiti i kvaliteta. Sve uprave javnih poduzeća imat će jasno definirane poslovne ciljeve i bit će pod stalnim testom. Hrvatska je jedna od 40 najnaprednijih ekonomija svijeta, a ulazak u OECD bit će taj konačni 'pečat' – zaključio je premijer.

Ravnopravnost je nužna

Tijekom konferencije održana je i panel-rasprava pod nazivom 'Od iznimke do pravila – kako do trajnih promjena?', koju je moderirala Martina Sokač Saraga (MSS plus).

Lana Ilović, Liana Keserić, Ivana Mrkonjić

U raspravi su sudjelovali Ivana Mrkonjić, predsjednica Uprave Hrvatske pošte, Tamara Perko, direktorica Hrvatske udruge banaka, Darko Horvat, predsjednik Uprave Bosqara, Adrian Ježina, predsjednik Uprave Telemacha, Lana Ilović, direktorica za CET regiju u IBM-u, te Liana Keserić, predsjednica Uprave Raiffeisenbank Hrvatska.

Sudionici su se složili da rodna ravnopravnost nije samo inicijativa ili puko ispunjavanje kvota. To je jedini ispravan put za izgradnju zdrave, održive i konkurentne kompanije te apsolutna poslovna nužnost u današnjem vremenu.